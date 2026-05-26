एथिकल हैकिंग स्किल्स को बनाना है बेहतर? इन 5 AI टूल्स का करें उपयोग

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) अब एथिकल हैकिंग सीखने और काम करने के तरीके को तेजी से बदल रहा है। पहले जहां किसी सिस्टम की जांच और कमजोरियां समझने में काफी समय लगता था, अब कई AI टूल यह काम आसान बना रहे हैं। ये टूल टेस्टिंग, रिपोर्ट तैयार करने और सुरक्षा से जुड़ी जानकारी समझने में मदद करते हैं। एथिकल हैकिंग सीख रहे लोगों के लिए AI टूल तेजी से जरूरी बनते जा रहे हैं और काम आसान कर रहे हैं।

#1 PentestGPT: आपका पेनिट्रेशन टेस्टिंग असिस्टेंट PentestGPT एथिकल हैकिंग सीखने वालों के लिए काफी मददगार माना जाता है। यह टेस्टिंग की योजना बनाने, जरूरी कमांड समझने और आगे क्या करना है, यह तय करने में मदद करता है। नए लोग इसकी मदद से बेसिक बातें आसानी से समझ सकते हैं। वहीं जिन लोगों को पहले से अनुभव है, उनके लिए भी यह समय बचाने का काम करता है। इससे टेस्टिंग का पूरा काम पहले से ज्यादा आसान और बेहतर बन जाता है।

#2 ShellGPT: कमांड लाइन की स्पीड बढ़ाने वाला ShellGPT खास तौर पर कमांड लाइन पर काम करने वालों के लिए बनाया गया है। इसकी मदद से लिनक्स कमांड जल्दी समझी जा सकती हैं और टर्मिनल पर काम तेज होता है। एथिकल हैकिंग सीख रहे लोग इसका इस्तेमाल करके लैब में रोज होने वाले कई काम आसानी से कर सकते हैं। खासकर काली लिनक्स जैसे प्लेटफॉर्म पर यह टूल काफी काम आता है और सीखने की रफ्तार भी बढ़ाने में मदद करता है।

Advertisement

#3 ChatGPT: सीखने के लिए एक ऑल-राउंडर साथी ChatGPT एथिकल हैकिंग के कई जरूरी विषय आसान भाषा में समझाने में मदद करता है। इसकी मदद से वेब सिक्योरिटी, नेटवर्क जांच, पासवर्ड सुरक्षा और लॉग एनालिसिस जैसी चीजें समझना आसान हो जाता है। सीखने वाले लोग इससे सवाल पूछकर तुरंत जानकारी पा सकते हैं। इसके अलावा, यह रिपोर्ट लिखने, जरूरी पॉइंट तैयार करने और टेस्टिंग के दौरान मिले नतीजों को समझने में भी काफी मददगार साबित हो रहा है।

Advertisement

#4 डीपएक्सप्लॉइट: ऑटोमेटेड पेनिट्रेशन टेस्टिंग में सहायता डीपएक्सप्लॉइट मशीन लर्निंग की मदद से सिस्टम की कमजोरियों की जांच करता है और सुरक्षा टेस्टिंग को आसान बनाता है। इसकी मदद से यह समझने में आसानी होती है कि ऑटोमेशन के जरिए किसी सिस्टम की सुरक्षा को कैसे परखा जा सकता है। एथिकल हैकिंग सीखने वाले छात्र इसकी मदद से आधुनिक टेस्टिंग के तरीके समझ सकते हैं। यही वजह है कि यह टूल तेजी से सीखने वालों के बीच लोकप्रिय होता जा रहा है।