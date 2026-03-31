रिमोट वर्क को बेहतर बनाने के लिए आजमाएं 5 AI टूल्स

रिमोट वर्क (दूर से काम करना) कई टीमों के लिए एक नया सामान्य तरीका बन गया है। इसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) ने आसान बना दिया है। टूल्स अलग-अलग टाइम जोन में होने वाले कामों, बैठकों और काम करने के तरीके को संभालना आसान बनाते हैं। आइये जानते हैं ऐसे 5 AI टूल्स, जो प्रशासनिक कामों को कम करते हैं। इससे टीमें उन जरूरी कामों पर ज्यादा ध्यान दे सकती हैं, जिनसे उन्हें असल में फायदा होता है।

#1 जैपियर AI: वर्कफ्लो को ऑटोमेट करें जैपियर AI एक ऐसा मजबूत टूल है, जो चीजों को अपने आप करता है। यह हजारों ऐप्स को आपस में जोड़ता है, ताकि काम करने का तरीका बिल्कुल आसान हो जाए। यह आने वाले ईमेल से अपने आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल में टास्क बना सकता है और टीम चैट्स में लीड्स की संक्षिप्त जानकारी भी तैयार कर सकता है। इसके AI एजेंट्स अपने आप कई चरणों वाले कामों को संभाल लेते हैं।

#2 नॉटियन AI: वर्कस्पेस को एक जगह करें नॉटियन AI एक ऐसा वर्कस्पेस है, जहां आप सब कुछ एक साथ पर संभाल सकते हैं। यह आपके प्रोजेक्ट्स को व्यवस्थित रखता है, अच्छा सारांश तैयार करता है और आपके नोट्स से सीधे टास्क भी बना देता है। टूल सारे डाटा को एक जगह इकट्ठा करता है और अपनी जरूरत के हिसाब से टीम वर्क को बढ़ावा देता है। यह उन रिमोट टीमों के लिए सही है, जिन्हें दस्तावेज बनाने और नए विचारों को संभालने का काम करना होता है।

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#3 ओटर डॉट AI: बैठक की उत्पादकता बढ़ाएं ओटर डॉट AI ऑनलाइन बैठकों के लिए बढ़िया है, क्योंकि यह बातचीत को तुरंत लिखकर दिखाता है। यह अपने आप सरांश बनाता है और करने लायक जरूरी बातों को भी निकाल लेता है। इससे अलग-अलग जगहों से काम करने वाली टीमों में कोई भी जरूरी बात छूटती नहीं है। यह ऐसे नोट्स तैयार करता है, जिन्हें आसानी से खोजा जा सकता है। ये नोट्स रोजमर्रा के काम में आसानी से इस्तेमाल हो जाते हैं, जिससे टीमों को आसानी होती है।

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#4 मोशन: शेड्यूलिंग को बेहतर बनाएं मोशन एक स्मार्ट AI टूल है, जो शेड्यूल को लगातार अपडेट करता रहता है। यह जरूरी तारीखों को प्राथमिकता देता है और सभी टास्क की निगरानी को एक जगह करके तुरंत कैलेंडर मैनेजमेंट को बेहतर बनाता है। यह बदलावों के साथ खुद को ढाल लेता है, जिससे दूर से काम करने वाले लोग बिना किसी परेशानी के अपने काम का बोझ अच्छे से संभाल पाते हैं। टूल टीम के सभी सदस्यों को नए शेड्यूल अपडेट्स की जानकारी देता रहता है।