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टिकाऊ भूमि प्रबंधन में बड़े काम आ रही AI तकनीक, उपयोगी हैं ये 5 टूल
मिट्‌टी की बेहतर देखभाल में AI सहायता करता है

टिकाऊ भूमि प्रबंधन में बड़े काम आ रही AI तकनीक, उपयोगी हैं ये 5 टूल

लेखन दिनेश चंद शर्मा
Mar 31, 2026
03:16 pm
क्या है खबर?

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) प्राकृतिक संसाधनों की निगरानी, योजना बनाने और उन्हें बचाने के तरीके को नया रूप देकर टिकाऊ भूमि प्रबंधन का तरीका बदल रहा है। ये टूल जियोस्पेशियल एनालिटिक्स, मिट्टी की सेहत की निगरानी, स्मार्ट सिंचाई, पौधों के सही चुनाव और खुद चलने वाले उपकरणों को चलाने जैसी कई बेहतरीन क्षमताएं देते हैं। आइये जानते हैं ऐसे 5 AI टूल, जो भूमि प्रबंधन में आपकी मदद कर सकते हैं।

#1

फ्लाईपिक्स AI: भूमि उपयोग के लिए जियोस्पेशियल एनालिटिक्स

फ्लाईपिक्स AI भूस्थानिक विश्लेषण (जियोस्पेशियल एनालिटिक्स) में खास काम करता है। इसका इस्तेमाल टिकाऊ भूमि उपयोग की योजना बनाने के लिए किया जाता है। यह हवा से ली गई और सैटेलाइट की तस्वीरों को जांचता है, जिससे पता चलता है कि जमीन का उपयोग कैसे बदल रहा है और पर्यावरण में क्या बदलाव आ रहे हैं। इसमें उन असामान्य बातों का पता लगाने की सुविधा भी है, जो शहरों के फैलाव और पर्यावरण में हो रहे बदलावों को दिखाती हैं।

#2

फार्मलैब: मिट्टी की सेहत की निगरानी 

फार्मलैब एक ऐसा AI प्लेटफॉर्म है, जो मिट्टी की सेहत को मापने पर खास ध्यान देता है। इससे टिकाऊ कृषि के तरीकों को अपनाने में सहायता मिलती है। यह रिमोट सेंसिंग और सैटेलाइट से मिली तस्वीरों का उपयोग करके मिट्टी में मौजूद कार्बन की मात्रा और पोषक तत्वों के बारे में गहरी जानकारी देता है। यह प्लेटफॉर्म समय के साथ मिट्टी की गुणवत्ता में आए बदलावों को जानने के लिए ट्रेंड एनालिसिस भी करता है।

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#3

AI एकीकरण वाले स्मार्ट सिंचाई सिस्टम

AI से जुड़े स्मार्ट सिंचाई सिस्टम टिकाऊ भूमि के कामकाज के लिए संसाधन प्रबंधन में एक बड़ी छलांग हैं। ऐसे सिस्टम मौसम की स्थिति और मिट्टी में नमी के स्तर से मिलने वाले असली समय के डाटा के आधार पर पानी देने का समय और मात्रा तय करते हैं। इस तरीके से आप पानी के संसाधनों को बचाते हुए भी हरियाली को स्वस्थ बनाए रख सकते हैं और पानी की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती।

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#4

पौधों के चुनाव के लिए डाटा विश्लेषण

आज के AI सिस्टम पौधों के प्रदर्शन से जुड़े बड़े डाटाबेस का इस्तेमाल करते हैं, ताकि यह बता सकें कि किसी खास जगह पर कौनसे पौधे उगाना सबसे अच्छा होगा। ये टूल ऐसे पौधे सुझाते हैं, जो सूखे का सामना कर सकें और स्थानीय पर्यावरण के हिसाब से हों। इस खास तरीके से पानी का उपयोग कम होता है, खाद का इस्तेमाल भी सीमित रहता है, जैव विविधता बढ़ती है और देखभाल में भी कम मेहनत लगती है।

#5

GPS टेक्नोलॉजी वाले उपकरण

AI से खुद चलने वाले उपकरण टिकाऊ भूमि प्रबंधन के क्षेत्र में एक नई क्रांति ला रहे हैं। ये अलग-अलग तरह की जमीनों पर बैटरी से चलते हैं, जिससे पारंपरिक पेट्रोल से चलने वाले उपकरणों के मुकाबले कम प्रदूषण होता है। GPS टेक्नोलॉजी से लैस उपकरण सटीक लैंडस्केपिंग का काम करते हैं। ये रियल-टाइम की स्थितियों के हिसाब से खुद को ढाल लेते हैं। साथ ही, रसायनों का इस्तेमाल कम होता है और ऊर्जा की खपत भी घट जाती है।

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