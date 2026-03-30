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पुस्तकालयों के बेहतर संचालन में ले सकते हैं AI की मदद, ये टूल्स हैं उपयोगी
AI पुस्तकालयों के काम को ऑटोमेटिक बना सकता है

पुस्तकालयों के बेहतर संचालन में ले सकते हैं AI की मदद, ये टूल्स हैं उपयोगी

लेखन दिनेश चंद शर्मा
Mar 30, 2026
05:24 pm
क्या है खबर?

किताबें बताने से लेकर कामों को ऑटोमेटिक बनाने तक आज-कल स्थानीय सार्वजनिक पुस्तकालय अपने कामकाज को आसान बनाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का इस्तेमाल कर रहे हैं। इन टूल्स की मदद से पुस्तकालय अपनी किताबों का अच्छे से हिसाब रख पाते हैं, लोगों को बेहतर सेवाएं दे पाती हैं और उनका काम भी बहुत तेजी से हो जाता है। यहां 5 AI टूल्स के बारे में बताया गया है, जो पुस्तकालय को के काम को बेहतर बनाते हैं।

#1

इंस्पायर मी फीचर के साथ लिब्बी

उत्तरी अमेरिका के सार्वजनिक पुस्तकालयों के बीच ओवरड्राइव द्वारा विकसित लिब्बी फ्री ऐप पहले से ही काफी मशहूर है। इसका नया फीचर इंस्पायर मी जनरेटिव AI की ताकत का इस्तेमाल करके खासतौर पर आपके लिए E-बुक्स और बाकी चीजें बताता है। इससे किताबें चुनने का मैनुअल काम तो कम होता ही है, साथ ही यह आपकी पसंद के हिसाब से उपलब्ध चीजों को बताकर किताबों का लेन-देन भी बढ़ाता है।

#2

गमलूप

2026 में गमलूप AI वर्कफ्लो ऑटोमेशन के लिए सबसे आगे रहने वाला टूल है। यह फ्री प्लान भी देता है और इसमें सब्सक्रिप्शन का विकल्प भी है। इस टूल का इस्तेमाल करके स्टॉक अपडेट करना, पाठकों को जानकारी देना जैसे लगभग हर काम को ऑटोमेटिक बना सकते हैं। इस तरह, ये टूल ऐसे काम करने के तरीके बनाते हैं, जिनमें कोई रुकावट नहीं आती और पुस्तकालय का काम बहुत अच्छे से चलता रहता है और मेहनत भी नहीं करनी पड़ती।

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#3

जेपियर

जेपियर एक बहुत ही काम का नो-कोड ऑटोमेशन प्लेटफॉर्म है। यह पुस्तकालय के सिस्टम को ईमेल और कैलेंडर जैसे बाहरी ऐप्स से जोड़ता है। यह देर से किताब लौटाने के रिमाइंडर भेजना या किसी इवेंट के लिए रजिस्ट्रेशन संभालना जैसे बार-बार होने वाले कामों को खुद संभाल लेता है। गूगल वर्कस्पेस जैसे टूल्स के साथ जुड़ने की इसकी क्षमता पुस्तकालयों के काम को बहुत आसान बनाने में इसे एक असरदार समाधान बनाती है।

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#4

गूगल AI स्टूडियो 

गूगल का यह फ्री AI स्टूडियो आपको जेमिनी मॉडल्स तक पहुंच देता है, जो पुस्तकालय ऐप्स के प्रोटोटाइप बनाने के लिए बहुत अच्छे हैं। इनका इस्तेमाल ट्रांसलेशन, स्पीच-टू-टेक्स्ट या नैचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग जैसे कामों के लिए किया जा सकता है। सार्वजनिक पुस्तकालय इस टूल का फायदा उठाकर अपने लिए खास चैटबॉट बना सकती हैं या अपनी कलेक्शन के लिए मेटाडेटा टैगिंग को ऑटोमेटिक कर सकती हैं। इससे लोगों से जुड़ने का तरीका और रिसोर्स मैनेजमेंट और बेहतर हो जाता है।

#5

अलेक्जेंड्रिया

कैप्टेरा पर 4.8 स्टार की शानदार रेटिंग पाने वाला अलेक्जेंड्रिया एक क्लाउड-आधारित पुस्तकालय प्रबंधन सॉफ्टवेयर है। यह ऑटोमेटिक कैटलॉगिंग, किताबें देने-लेने और रिपोर्ट बनाने के लिए AI-अलाइन MARC स्टैंडर्ड्स का इस्तेमाल करता है। टूल सार्वजनिक पुस्तकालयों में अलग-अलग तरह की किताबों को संभालने के लिए बहुत सही है, जिससे किसी किताब का पता लगाना आसान बन जाता है। इसमें फंडरेजिंग ऑटोमेशन जैसे फीचर्स भी मिलते हैं, जो रिसोर्स बांटने के कामों में काफी मददगार हो सकते हैं।

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