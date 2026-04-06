घर में हर काम अपने आप करता है AI, जानिए होम ऑटोमेशन में उपयोगी टूल 

होम ऑटोमेशन अब सिर्फ सुविधा की बात नहीं रह गई है। यह ऐसे स्मार्ट सिस्टम बन गए हैं, जो हमारी जरूरतों को पहले से समझ लेते हैं और बिजली बचाकर घरों को रहने के लिए अच्छा बनाते हैं। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) से लैस टूल घर को पहले से ज्यादा स्मार्ट, सुरक्षित और बहुत ज्यादा असरदार बना सकते हैं। आइये जानते हैं ऐसे AI टूल, जो होम ऑटोमेशन के अनुभव को एक नए मुकाम पर ले जा सकते हैं।

#1 AI-पावर्ड एयर प्यूरीफायर एलेन का ब्रीथस्मार्ट 35i जैसे AI-पावर्ड एयर प्यूरीफायर सिर्फ हवा साफ नहीं करते। ये एयर ID टेक्नोलॉजी की मदद से डैंडर और पॉलन जैसे 5 आम प्रदूषकों को तुरंत पहचान लेते हैं। इससे लोग कोई समस्या आने से पहले घर के अंदर की हवा की गुणवत्ता को पहले से ही संभाल पाते हैं। यह सिस्टम आपके घर की स्थिति को सीखता है और उसके हिसाब से खुद को ढाल लेता है, जिससे आप ज्यादा स्वस्थ रहते हैं।

#2 बिजली बचाने वाले स्मार्ट थर्मोस्टेट नेस्ट और इकोबी जैसे AI-पावर्ड थर्मोस्टेट आपकी पसंद के तापमान और रोज के शेड्यूल को सीखकर हीटिंग और कूलिंग को सबसे सही तरीके से चलाते हैं। ये कमरे में लोगों की मौजूदगी, मौसम के पैटर्न और आपके लाइफस्टाइल के हिसाब से सेटिंग्स को बदलते रहते हैं। ऐसा करने से वे बिजली की बर्बादी कम करते हैं। आपके उठने से पहले बेडरूम को गर्म करना हो या घर पहुंचने से पहले ठंडा करना हो, ये पूरे दिन सही तापमान रखते हैं।

Advertisement

#3 हैंड्स-फ्री कंट्रोल के लिए AI असिस्टेंट एलेक्सा, गूगल असिस्टेंट और सिरी जैसे वॉयस असिस्टेंट स्मार्ट होम इकोसिस्टम की एक तरह से रीढ़ बन गए हैं। ये साधारण वॉयस कमांड से अलग-अलग डिवाइस को हैंड्स-फ्री कंट्रोल करने की सुविधा देते हैं। ये अप्लायंस चालू करने से लेकर शॉपिंग लिस्ट बनाने तक के काम कर सकते हैं। साथ ही कई भाषाओं और थर्ड-पार्टी ऐप इंटीग्रेशन को भी सपोर्ट करते हैं। ये यूजर की पसंद सीखते हैं और उसी हिसाब से व्यक्तिगत जवाब और ऑटोमेशन दिनचर्या तैयार करते हैं।

Advertisement

#4 इंटेलिजेंट डिटेक्शन वाले सिक्योरिटी सिस्टम आर्लो और रिंग जैसे स्मार्ट सिक्योरिटी कैमरा अलर्ट भेजते समय इंसानों, जानवरों और बाकी चीजों के बीच फर्क समझने के लिए AI का इस्तेमाल करते हैं। इससे गलत अलार्म की संख्या बहुत कम हो जाती है और सुरक्षा ज्यादा असरदार बनती है। इसी तरह, AI-पावर्ड प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस सिस्टम HVAC यूनिट या अप्लायंस को सेंसर डेटा- तापमान या वाइब्रेशन लेवल से मॉनिटर करते हैं और घर मालिकों को संभावित खराबी के बारे में पहले से ही चेतावनी दे देते हैं।