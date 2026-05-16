कम से कम बर्बादी के पकाना चाहते हैं खाना तो ये 5 AI टूल हैं कमाल

पर्यावरण के अनुकूल खाना पकाने का तरीका अब सिर्फ स्थानीय चीजें खरीदने या किचन के कचरे से खाद बनाने तक ही सीमित नहीं रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) टूल सामने आने के बाद खाने की बर्बादी कम करने, समझदारी से भोजन प्लान करने और रसोई के काम को ज्यादा कुशल बनाने में बहुत सहूलियत मिल गई है। टिकाऊ तरीके से खाना पकाने की चाह रखने वालों के लिए यहां बताए 5 टूल कई व्यवहारिक समाधान मुहैया कराते हैं।

#1 डिशजेन: रसोई में रखे सामान से रेसिपी बनाना डिशजेन एक बहुत ही काम का रेसिपी जनरेटर है। इसकी मदद से आप घर में पहले से मौजूद चीजों से झटपट खाना बना सकते हैं। यह टूल खाने की बर्बादी कम करने में बहुत कारगर है। लोगों को बाहर से नया सामान खरीदने के बजाय रसोई में रखे सामान से ही खाना बनाने के लिए बढ़ावा देता है। इसे खाने से जुड़ी जरूरतों, परोसने की मात्रा और सामग्री बदलने के हिसाब से एडजस्ट किया जा सकता है।

#2 सुपरकुक: कम बर्बादी वाला खाना पकाना सुपरकुक कम बर्बादी वाला खाना बनाने का एक आसान तरीका देता है। यह आपकी रसोई में मौजूद सामग्री की लिस्ट के आधार पर रेसिपी बताता है। यह शायद पूरी तरह से AI असिस्टेंट न हो, लेकिन यह एक स्मार्ट रेसिपी इंजन है। इसकी सहायता से आप बेवजह की खरीदारी करने से बच सकते हैं और यह बची हुई चीजों को खराब होने से पहले इस्तेमाल करने का शानदार काम करता है।

Advertisement

#3 फूड्स GPT: अपनी पसंद के मुताबिक खाने की योजना बनाना फूड्स GPT आपकी सामग्री, आपके लक्ष्य और आपके पास मौजूद समय के हिसाब से खास रेसिपी बनाने में माहिर है। यह टूल टिकाऊ खाना पकाने के काम को आगे बढ़ाता है। यह नई खरीदारी की लिस्ट बनाने के बजाय, आपको रसोई में पहले से मौजूद सामान से ही भोजन तैयार करने के लिए प्रोत्साहित करता है। यह बर्बादी कम करता है, पैसे बचाता है और सप्ताह के दिनों में रात का खाना बनाना ज्यादा आसान बनाता है।

Advertisement

#4 साइडशेफ: खाने की योजना को स्मार्ट रसोई सपोर्ट से जोड़ना विस्तृत रेसिपी गाइडेंस के साथ-साथ साइडशेफ खाने की योजना बनाने और स्मार्ट रसोई सपोर्ट भी देता है। इसके स्टेप-बाय-स्टेप निर्देश ऐसी गलतियों को होने से रोकते हैं, जिनसे सामग्री बेकार हो सकती है। साथ ही, इसकी भोजन योजना बनाने की क्षमताएं पहले से ही खाने को अच्छी तरह से व्यवस्थित कर देती हैं। कुछ तो स्मार्ट अप्लायंस से भी जुड़ते हैं, जिससे रसोई में बिजली का इस्तेमाल बेहतर होता है।