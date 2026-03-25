घर पर बनाना चाहते हैं स्किनकेयर उत्पाद, इन 5 AI टूल्स की लें मदद 

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) टूल्स आने के बाद से घर पर ही स्किनकेयर प्रोडक्ट्स बनाना पहले से कहीं ज्यादा आसान हो गया है। इन प्लेटफॉर्म्स की मदद से शौकीन लोग भी असरदार रेसिपी तैयार कर पाते हैं और बार-बार गलतियां करने से बच जाते हैं। इनकी मदद से घर पर ही मॉइस्चराइजर, सीरम और क्लींजर जैसे प्रोडक्ट्स बनाने के लिए प्राकृतिक जड़ी-बूटियों का इस्तेमाल किया जाता है। आइये जानते हैं ऐसे 5 टूल्स, जो इसमें आपकी मदद कर सकते हैं।

#1 CM स्टूडियो AI फॉर्मूला जनरेटर यह टूल आपके चुने हुए प्रोडक्ट का प्रकार, स्किन टाइप (सूखी या तैलीय) और प्राकृतिक सामग्री की पसंद को डालने पर एक पूरा फॉर्मूला तैयार कर देता है। CM स्टूडियो AI आपको INCI लिस्ट (प्रतिशत के साथ), फेज आर्डर, प्रोसेसिंग से जुड़े नोट्स, pH रेंज जैसी कई अहम जानकारी देता है। यह टूल उन लोगों के लिए बहुत बढ़िया है, जो हर्बल फेस क्रीम, मॉइस्चराइजर जैसे ऑर्गेनिक विकल्प चाहते हैं।

#2 यूनिलीवर जेनरेशन AI फॉर्मूलेशन इंजन यूनिलीवर जेनरेशन AI को 2024 में लॉन्च हुआ और 2026 तक इसका दायरा बढ़ाया गया। यह नया इंजन रेसिपी बनाने की प्रक्रिया को 38 फीसदी तक तेज कर देता है, जिससे यूजर्स को काफी कम समय लगता है। इसे उन घरेलू यूजर्स के लिए बनाया गया है, जो ऑर्गेनिक प्रोटोटाइप बनाना चाहते हैं, जैसे कि साफ-सुथरी सामग्री वाले लोशन। टूल सामग्री की अनुकूलता और फॉर्मूलेशन की सुरक्षा की गारंटी देता है। इसके लिए किसी प्रोफेशनल लैब की जरूरत नहीं पड़ती।

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#3 AI-आधारित क्लीन ब्यूटी ऑप्टिमाइजेशन प्लेटफॉर्म्स ये प्लेटफॉर्म 18,000 से ज्यादा सामग्रियों की बहुत बारीकी से जांच करते हैं, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वे विषाक्तता, स्थिरता और ऑर्गेनिक अनुकूलता के मानकों को पूरा करते हैं। पारंपरिक तरीकों के मुकाबले ये 33 फीसदी तेजी से मानकों का पालन सुनिश्चित करते हैं, जो एक बड़ी सुधार है। ये प्लेटफॉर्म सामग्रियों की सही जोड़ियां बताते हैं। साथ ही, ये ग्रीन केमिस्ट्री की भविष्यवाणियों को भी शामिल करते हैं, जिससे बनने वाले स्किनकेयर सुरक्षित और असरदार बनते हैं।

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#4 नौर्योन का ब्यूटीक्रिएशंस अल्बर्ट इन्वेंट से ताकत पाकर 2025 में लॉन्च हुआ यह टूल, प्राकृतिक भाषा के इनपुट का इस्तेमाल करता है, ताकि फॉर्मूलेशन की जरूरतें और ग्राहक की मांगें पूरी हो सकें। यह नौर्योन के स्किनकेयर उत्पादों के बड़ा डाटाबेस में तेजी से खोज करता है, जिससे लोगों को उनके विशाल सामग्री संग्रह से नए मिश्रण ढूंढने में आसानी होती है। यह टूल नई-नई विधि तलाशने का मौका देता है, जिससे उन्हें असरदार और क्रिएटिव स्किनकेयर की बड़ी रेंज मिल पाती है।