AI टूल्स की निगाहों से बच नहीं पाएंगे चोर, मजबूत बनाते हैं घर की सुरक्षा

घर की सुरक्षा के सिस्टम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का इस्तेमाल पहले से ज्यादा कर रहे हैं। इससे गलत अलार्म की संख्या कम होती है, खतरे को पहचानने की क्षमता बढ़ती है। पहले सिर्फ रिकॉर्डिंग होती थी, लेकिन अब AI की मदद से खतरा होने से पहले ही उसे रोका जा रहा है। यह बदलाव एज AI की वजह से आया है। आइये जानते हैं 5 ऐसे AI टूल्स, जो होम सिक्योरिटी में बड़े बदलाव ला रहे हैं।

#1 रियल लिंक AI बॉक्स रियल लिंक AI बॉक्स एक ऐसा स्वतंत्र हब है, जो कैमरे की फुटेज को तुरंत प्रोसेस करता है और इसे क्लाउड पर अपलोड नहीं करता। इससे सारा डाटा घर के अंदर ही सुरक्षित रहता है। यह RTSP सपोर्ट और फ्रिगट AI के साथ मिलकर काम करता है। इसे होम असिस्टेंट या NVRs जैसे कस्टम सेटअप के साथ भी इस्तेमाल किया जा सकता है। यह टूल अलार्म की सटीकता को बढ़ाता है और चीजों को खोजने की क्षमता बेहतर करता है।

#2 एज AI कैमरे CES 2026 में एज AI कैमरों ने खूब सुर्खियां बटोरी हैं। दावा है कि ये मिलीसेकंड्स में ही डिवाइस पर खतरे को पहचान कर प्रोसेस कर देंगे। कैमरे फालतू घूम रहे लोगों या अनजान चेहरों को पहचान सकते हैं। इतना ही नहीं किसी के छूने से पहले ही दरवाजे लॉक करना या चेतावनी वाली लाइटें जलाना जैसे काम खुद शुरू कर सकते हैं। ये संदिग्ध गतिविधियों को शुरू में ही भांप लेता है, जिससे चोरी को रोका जा सकता है।

Advertisement

#3 फ्रिगट AI फ्रिगट AI एक ओपन-सोर्स टूल है, जिसे स्मार्ट वीडियो निगरानी के लिए बनाया गया है। यह लोगों, गाड़ियों, जानवरों और पैकेजों जैसी चीजों की पहचान कर सकता है। यह ऑटो-ट्रैकिंग और छोटे-छोटे जोन कंट्रोल जैसी सुविधाएं देता है, ताकि पालतू जानवरों या आती-जाती गाड़ियों से बेवजह के अलार्म न बजें। अपने घरों की बेहतर निगरानी चाहने वाले लोगों के लिए यह टूल एक बहुत ही जरूरी हिस्सा बन गया है।

Advertisement

#4 लाकेरा AI फायरवॉल लाकेरा का मुख्य काम रियल-टाइम में ही खतरों को पहचान कर रोकना है, जो यह प्रॉम्प्ट-आधारित और खोज करने में सहायक विश्लेषण के जरिए करता है। यह स्मार्ट घरों के मुख्य AI मॉडल तक पहुंचने से पहले ही, जेलब्रेक या कॉन्टेक्स्ट मैनिपुलेशन जैसे मुश्किल हमलों को पहचान कर रोक देता है। खराब इनपुट को समय रहते फिल्टर करके लाकेरा AI-आधारित सिस्टम को साइबर-फिजिकल घुसपैठ से बचाता है, ठीक वैसे ही जैसे कोई विशेषज्ञ रोकता है।