पृथ्वी के करीब से आज 3 एस्ट्रोयड गुजरेंगे

पृथ्वी के करीब से आज गुजरेंगे 3 एस्ट्रोयड, जानिए क्या इनसे कोई खतरा

क्या है खबर?

अंतरिक्ष में 31 मार्च को अद्भुत खगोलीय घटनाएं देखने को मिलेंगी। 3 अलग-अलग आकार के एस्ट्रोयड पृथ्वी के निकट से गुजरेंगे। खगोलविदों ने पुष्टि की है कि इनसे काेई खतरा नहीं हैं, लेकिन ये अंतरिक्षीय चट्टानें वैज्ञानिकों को पृथ्वी के निकट की वस्तुओं (NEOs) का अध्ययन करने का अवसर प्रदान करेंगे। इनमें से एक एस्ट्रोयड 2026 FJ है, जिसका आकार लगभग स्कूल बस (लगभग 36 फीट लंबा) जितना है और पृथ्वी से लगभग 28.96 लाख किलोमीटर दूर से गुजरेगा।