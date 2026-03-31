पृथ्वी के करीब से आज गुजरेंगे 3 एस्ट्रोयड, जानिए क्या इनसे कोई खतरा
क्या है खबर?
अंतरिक्ष में 31 मार्च को अद्भुत खगोलीय घटनाएं देखने को मिलेंगी। 3 अलग-अलग आकार के एस्ट्रोयड पृथ्वी के निकट से गुजरेंगे। खगोलविदों ने पुष्टि की है कि इनसे काेई खतरा नहीं हैं, लेकिन ये अंतरिक्षीय चट्टानें वैज्ञानिकों को पृथ्वी के निकट की वस्तुओं (NEOs) का अध्ययन करने का अवसर प्रदान करेंगे। इनमें से एक एस्ट्रोयड 2026 FJ है, जिसका आकार लगभग स्कूल बस (लगभग 36 फीट लंबा) जितना है और पृथ्वी से लगभग 28.96 लाख किलोमीटर दूर से गुजरेगा।
एस्ट्रोयड
कितने बड़े हैं अन्य 2 एस्ट्रोयड?
इनमें से दूसरा एस्ट्रोयड 2026 FZ6 पहले वाले से थोड़ा बड़ा करीब 45 फीट लंबा है। यह पृथ्वी के पास से लगभग 40 लाख किलोमीटर की दूरी से गुजरेगा। इनमें से तीसरा और सबसे बड़ा एस्ट्रोयड 2026 FV3 लगभग 72 फीट चौड़ा है और यह भी लगभग दूसरी अंतरिक्ष चट्टान के बराबर दूरी से गुजरेगा। इनके पृथ्वी के पास से गुजरने की घटनाएं वैज्ञानिकों को इनके पथ और संरचना का अध्ययन करने के लिए एक आदर्श प्लेटफॉर्म प्रदान करते हैं।
फायदा
वैज्ञानिकों को होगा फायदा
इन एस्ट्रोयड से पृथ्वी को कोई खतरा नहीं है, लेकिन इससे नासा और अन्य एजेंसियों को इन पर नजर रखने में मदद मिलती है। समय रहते चेतावनी मिलने से वैज्ञानिकों को इनके बारे में अधिक जानने में सहायता मिलेगी। वैज्ञानिक पृथ्वी के निकट मौजूद उन पिंडों के बारे में निरंतर सतर्कता, अनुसंधान और जन जागरूकता बरतने का आग्रह करते हैं, जो भविष्य में वास्तविक खतरा पैदा कर सकते हैं। समय के साथ कक्षा में छोटे-छोटे विचलन महत्वपूर्ण हो सकते हैं।