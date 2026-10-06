पश्चिम बंगाल समेत 4 राज्यों की 6 सीटों पर उपचुनाव आज

बंगाल समेत 4 राज्यों की 6 सीटों पर उपचुनाव आज, रेजीनगर में हुमायूं कबीर हिरासत में

लेखन गजेंद्र 09:29 am Oct 06, 202609:29 am

क्या है खबर?

पश्चिम बंगाल समेत 4 राज्यों की 6 सीटों पर हो रहे उपचुनाव के तहत मंगलवार सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो गया है। इसमें एक केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी की सीट भी शामिल है। बंगाल की नंदीग्राम और रेजिनगर, तमिलनाडु के मदुरंतकम और धरपुरम विधानसभा सीटों के साथ-साथ पुडुचेरी के थट्टनचावडी और असम के नागांव लोकसभा सीट पर मतदान शुरू है। रेजिनगर में सुबह आम जनता उन्नयन पार्टी (AJUP) के विधायक हुमायूं कबीर को हिरासत में लिया गया है।