बंगाल समेत 4 राज्यों की 6 सीटों पर हुए उपचुनाव के परिणाम आज होंगे घोषित (फाइल तस्वीर)

पश्चिम बंगाल समेत 4 राज्यों में हुए उपचुनाव के परिणाम आज, नंदीग्राम-नागांव पर नजर

लेखन गजेंद्र 09:21 am Oct 09, 202609:21 am

क्या है खबर?

पश्चिम बंगाल समेत 4 राज्यों की 6 सीटों पर पिछले दिनों हुए उपचुनाव के परिणाम शुक्रवार शाम तक घोषित हो जाएंगे।सभी जगह वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है। मंगलवार 6 अक्टूबर को बंगाल की नंदीग्राम और रेजिनगर, तमिलनाडु के मदुरंतकम और धरपुरम के साथ-साथ पुडुचेरी के थट्टनचावडी विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुआ था। इन 5 विधानसभा सीटों के अलावा असम में नागांव लोकसभा सीट पर उपचुनाव हुआ था। सबकी नजर नंदीग्राम और नागांव परिणाम पर है।