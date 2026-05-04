मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बिजली काटने और CCTV बंद करने का आरोप लगाया, भबानीपुर में विवाद

आरोप

भाजपा के इशारे पर काटी गई बिजली- ममता

TMC प्रमुख ममता ने एक्स पर अपने कार्यकर्ताओं से सतर्क रहने और निगरानी करने को कहते हुए कहा कि उन्हें जगह-जगह से बिजली काटने की खबर मिल रही है, जो सोची-समझी साजिश है। उन्होंने लिखा कि हुगली के श्रीरामपुर, नदिया के कृष्णानगर, बर्दवान के ऑसग्राम और कोलकाता के खुदीराम स्ट्रॉन्गरूम तक बिजली कटौती, CCTV कैमरे बंद करने और गाड़ियों को आने-जाने की इजाजत दी जा रही है। उन्होंने कहा कि यह सब भाजपा के इशारे पर हो रहा है।