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मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बिजली काटने और CCTV बंद करने का आरोप लगाया, भबानीपुर में विवाद
मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बिजली काटने और CCTV बंद करने का आरोप लगाया

मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बिजली काटने और CCTV बंद करने का आरोप लगाया, भबानीपुर में विवाद

लेखन गजेंद्र
May 04, 2026
08:26 am
क्या है खबर?

पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव की मतगणना शुरू होने से पहले ही तृणमूल कांग्रेस (TMC) और भाजपा के कार्यकर्ताओं के बीच विवाद हो गया। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के निर्वाचन क्षेत्र भबानीपुर में शेखावत स्कूल के बाहर मतगणना से पहले जुटे दोनों पार्टियों के एजेंट झगड़ा करने लगे। दोनों के बीच बहस बढ़ गई, जिसके बाद पुलिस को मौके पर पहुंचकर उन्हें शांत कराना पड़ा। इससे पहले ममता ने स्ट्रॉन्गरूम की बिजली काटने और CCTV बंद करने का आरोप लगाया था।

आरोप

भाजपा के इशारे पर काटी गई बिजली- ममता

TMC प्रमुख ममता ने एक्स पर अपने कार्यकर्ताओं से सतर्क रहने और निगरानी करने को कहते हुए कहा कि उन्हें जगह-जगह से बिजली काटने की खबर मिल रही है, जो सोची-समझी साजिश है। उन्होंने लिखा कि हुगली के श्रीरामपुर, नदिया के कृष्णानगर, बर्दवान के ऑसग्राम और कोलकाता के खुदीराम स्ट्रॉन्गरूम तक बिजली कटौती, CCTV कैमरे बंद करने और गाड़ियों को आने-जाने की इजाजत दी जा रही है। उन्होंने कहा कि यह सब भाजपा के इशारे पर हो रहा है।

ट्विटर पोस्ट

खुदीराम अनुशीलन केंद्र में CCTV बंद होने का दावा

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ट्विटर पोस्ट

भबानीपुर में TMC और भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच झगड़ा

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परिणाम

बंगाल के एग्जिट पोल में कड़ी टक्कर

पश्चिम बंगाल की 294 सीटों पर आज परिणाम सामने आने वाला है। भाजपा और TMC के बीच बंगाल में कड़ा मुकाबला दिखा है। करीब 8 में से 6 एग्जिट पोल ने भाजपा, जबकि 2 ने TMC की सरकार बनने की संभावना जताई है। यहां पिछले दिनों करीब 15 बूथों पर दोबारा से मतदान कराया गया है। इस बार बंगाल में रिकॉर्ड तोड़ मतदान हुआ था। पहले चरण में 93.19 और दूसरे चरण में 91.66 प्रतिशत मतदान हुआ था।

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