उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री ओपी राजभर का दावा- पूरा समाजवादी पार्टी भाजपा में शामिल होगी
क्या है खबर?
उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस (TMC) और महाराष्ट्र में शिवसेना (उद्धव ठाकरे गुट) के सांसदों की बगावत के बाद समाजवादी पार्टी में भी हलचल के संकेत दिए हैं। पंचायती राज मंत्री राजभर ने बुधवार को समाचार एजेंसी ANI से कहा कि अखिलेश यादव के नेतृत्व वाली पार्टी में भी विभाजन हो सकता है। उन्होंने हिदायत दी कि अपना ध्यान केवल महाराष्ट्र पर केंद्रित न रखें, अब उत्तर प्रदेश की बारी है।
बयान
क्या बोले राजभर?
सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के संस्थापक और भाजपा के गठबंधन सहयोगी राजभर ने कहा, "जब कोई बिकने के लिए तैयार होगा, तभी लोग उसे खरीदेंगे। अपना ध्यान केवल महाराष्ट्र पर केंद्रित न रखें, अब उत्तर प्रदेश की बारी है।" उन्होंने आगे कहा, "रामगोपाल ने अमित शाह को पत्र में नाम दिए हैं और कहा है इन्हें बुलाकर अपने साथ ले जाइए, लेकिन हमारी सुरक्षा का ध्यान रखिए, रामगोपाल को बताना चाहिए कि उन्होंने अपने पत्र में क्या लिखा है।"
पोस्ट
इससे पहले पोस्ट में किया था दावा
इससे पहले राजभर ने सुबह एक्स पर एक पोस्ट लिखा था, जिसमें समाजवादी पार्टी में फूट का दावा किया था। उन्होंने लिखा था, 'समाजवादी पार्टी में बड़ी टूट होगी। राम गोपाल यादव ने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह को चिट्ठी सौंपी है। खनन घोटाला और गोमती रिवर फ्रंट घोटाला का मास्टरमाइंड कौन है, पूरा उत्तर प्रदेश जानता है। शिकंजा कस रहा है तो समाजवादी पार्टी परेशान है। महाराष्ट्र बंगाल छोड़िए, समूची सपा, भाजपा में शामिल होने को तैयार बैठी है।'
ट्विटर पोस्ट
ओपी राजभर का बयान
#WATCH लखनऊ, उत्तर प्रदेश: शिवसेना(UBT) में राजनीतिक हलचल पर उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा, "...अब नंबर उत्तर प्रदेश का है। राम गोपाल ने चिट्ठी अमित शाह का दे दी है और कह दिया है कि इन लोगों को बुलाकर अपने पास ले लीजिए।" pic.twitter.com/WlSwChidUS— ANI_HindiNews (@AHindinews) June 17, 2026
जवाब
अखिलेश यादव ने जवाब दिया
राजभर के बयान पर पार्टी के प्रमुख और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने जवाब दिया है। उन्होंने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस में राजभर के बयान से जुड़े पत्रकार के सवाल पर बस इतना कहा, "दाना और गाना, कब तक चलेगा ये अफसाना। नहीं समझ पाए, कोई बात नहीं।" बताया जा रहा है कि अखिलेश का इशारा कैबिनेट मंत्री बने राजभर के पद और भाजपा नेताओं की प्रशंसा की ओर था।
ट्विटर पोस्ट
अखिलेश यादव का जवाब
#WATCH लखनऊ | उत्तर प्रदेश के मंत्री ओपी राजभर के बयान पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा, "दाना और गाना कब तक चलेगा यह अफसाना।" pic.twitter.com/ZvtZRcoLt9— ANI_HindiNews (@AHindinews) June 17, 2026