उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री ओपी राजभर ने समाजवादी पार्टी के भाजपा में शामिल होने का दावा किया

उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री ओपी राजभर का दावा- पूरा समाजवादी पार्टी भाजपा में शामिल होगी

लेखन गजेंद्र 03:54 pm Jun 17, 202603:54 pm

क्या है खबर?

उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस (TMC) और महाराष्ट्र में शिवसेना (उद्धव ठाकरे गुट) के सांसदों की बगावत के बाद समाजवादी पार्टी में भी हलचल के संकेत दिए हैं। पंचायती राज मंत्री राजभर ने बुधवार को समाचार एजेंसी ANI से कहा कि अखिलेश यादव के नेतृत्व वाली पार्टी में भी विभाजन हो सकता है। उन्होंने हिदायत दी कि अपना ध्यान केवल महाराष्ट्र पर केंद्रित न रखें, अब उत्तर प्रदेश की बारी है।