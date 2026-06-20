उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने अनुपस्थित सांसदों को भेजा कारण बताओ नोटिस

उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने अनुपस्थित सांसदों को भेजा कारण बताओ नोटिस, धमकी भी दी

लेखन भारत शर्मा 03:14 pm Jun 20, 202603:14 pm

क्या है खबर?

महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे गुट वाली शिवसेना (UBT) ने पार्टी के भीतर असंतोष के खिलाफ अपनी लड़ाई तेज कर दी है। पार्टी ने महत्वपूर्ण संसदीय बैठक में अनुपस्थित रहने वाले सांसदों को नए कारण बताओ नोटिस जारी किए हैं। यह कदम पार्टी में एक और विभाजन की बढ़ती अटकलों और कई सांसदों के एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले शिवसेना गुट में शामिल होने की खबरों के बीच उठाया गया है। आइए पूरी खबर पर नजर डालते हैं।