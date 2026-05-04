तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2026: पेरम्बूर से अभिनेता से राजनेता बने थलापति विजय पीछे
क्या है खबर?
तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव 2026 के परिणाम आना शुरू हो गए हैं। चेन्नई जिले की पेरम्बूर विधानसभा सीट से पहली बार चुनाव में उतरे तमिलगा वेत्री कड़गम (TVK) के प्रमुख थलापति विजय उर्फ सी जोसेफ विजय अभी पीछे चल रहे हैं। दूसरे स्थान पर द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (DMK) के आर डी शेखर हैं। तमिलनाडु चुनाव में DMK की सरकार फिर बनते दिख रही है, जबकि TVK काफी पीछे है।
इतिहास
क्या है पेरम्बूर सीट का इतिहास?
राजधानी चेन्नई का पेरम्बूर विधानसभा क्षेत्र चेन्नई उत्तर लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है। यहा कामकाजी और निम्न-मध्यम वर्गीय लोगों की घनी आबादी है। यह सीट 1952 में अस्तित्व में आई थी, तब सोशलिस्ट पार्टी के एस पक्कीरिसामी पिल्लई पहले विधायक बने थे। 1967 में सीट DMK के पास गई और 1991 तक रही। अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (AIADMK) यहां से 2 बार जीती है। 2019 में हुए उपचुनाव से यह सीट DMK के आरडी शेखर के पास है।
चुनाव
पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं थलापति विजय
अभिनेता से राजनेता बने सी जोसेफ विजय जिनको देशभर में थलापति विजय के नाम से जानते हैं, उन्होंने फरवरी 2024 में TVK की स्थापना की है। उन्होंने तब लोकसभा चुनाव नहीं लड़ा था और विधानसभा चुनाव में अकेले लड़ने का फैसला लिया। विजय तमिलनाडु में सबसे चर्चित उम्मीदवार और युवाओं की पसंद बनकर उभरे हैं। 51 वर्षीय विजय की कुल संपत्ति 648.9 करोड़ रुपये है, जबकि उन पर 7.6 करोड़ रुपये की देनदारी है।