तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2026: पेरम्बूर से अभिनेता से राजनेता बने थलापति विजय पीछे

इतिहास

क्या है पेरम्बूर सीट का इतिहास?

राजधानी चेन्नई का पेरम्बूर विधानसभा क्षेत्र चेन्नई उत्तर लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है। यहा कामकाजी और निम्न-मध्यम वर्गीय लोगों की घनी आबादी है। यह सीट 1952 में अस्तित्व में आई थी, तब सोशलिस्ट पार्टी के एस पक्कीरिसामी पिल्लई पहले विधायक बने थे। 1967 में सीट DMK के पास गई और 1991 तक रही। अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (AIADMK) यहां से 2 बार जीती है। 2019 में हुए उपचुनाव से यह सीट DMK के आरडी शेखर के पास है।