सोनिया गांधी को सर गंगाराम अस्पताल से छुट्टी मिली

सोनिया गांधी को अस्पताल से छुट्टी मिली, जानिए डॉक्टरों ने उनकी सेहत पर क्या कहा

लेखन गजेंद्र 01:25 pm Mar 31, 202601:25 pm

क्या है खबर?

कांग्रेस की वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद सोनिया गांधी को मंगलवार को दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल से छुट्टी मिल गई। वह 24 मार्च की रात को अस्पताल में भर्ती हुई थीं। अस्पताल प्रबंधन ने उनकी सेहत को लेकर बयान जारी किया है, जिसमें बताया गया कि उनकी सेहत अब ठीक है और घर भेज दिया गया है। प्रबंधन ने बताया डॉक्टरों की टीम उनका इलाज कर रही थी। हालांकि, घर पर भी उनका इलाज जारी रहेगा।