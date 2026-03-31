सोनिया गांधी को अस्पताल से छुट्टी मिली, जानिए डॉक्टरों ने उनकी सेहत पर क्या कहा
क्या है खबर?
कांग्रेस की वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद सोनिया गांधी को मंगलवार को दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल से छुट्टी मिल गई। वह 24 मार्च की रात को अस्पताल में भर्ती हुई थीं। अस्पताल प्रबंधन ने उनकी सेहत को लेकर बयान जारी किया है, जिसमें बताया गया कि उनकी सेहत अब ठीक है और घर भेज दिया गया है। प्रबंधन ने बताया डॉक्टरों की टीम उनका इलाज कर रही थी। हालांकि, घर पर भी उनका इलाज जारी रहेगा।
बयान
अस्पताल प्रबंधन ने क्या कहा?
अस्पताल प्रबंधन ने जारी बयान में कहा, "सोनिया गांधी को 24 मार्च, 2026 की रात 10:22 बजे बुखार के चलते अस्पताल में भर्ती कराया गया था। अस्पताल के चेयरमैन डॉ अजय स्वरूप के अनुसार, डॉ डीएस राणा, डॉ एस नंदी और डॉ अरूप बसु की देखरेख में उन्हें एक सिस्टमिक इन्फेक्शन के लिए एंटीबायोटिक्स से इलाज दिया गया। अब वे ठीक हो चुकी हैं और आज सुबह छुट्टी दे दी गई। घर पर उनका आगे का इलाज और फॉलो-अप होगा।"