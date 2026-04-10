राज्यसभा में फिर दिखेंगे हरिवंश नारायण सिंह, राष्ट्रपति ने मनोनीत किया

सदस्य

कुल 12 मनोनीत सदस्य होते हैं

राज्यसभा में कुल सदस्य 245 है, जिसमें 233 चुने हुए और कुल 12 मनोनीत सदस्य होते हैं। इनका कार्यकाल 6 साल का ही होता है। राष्ट्रपति मुर्मू ने पूर्व विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला, प्रसिद्ध वकील उज्ज्वल निकम, इतिहासकार डॉ. मीनाक्षी जैन, शिक्षाविद सी. सदानंदन मास्टर, समाजसेविका सुधा मूर्ति, वीरेंद्र हेगड़े, इलैयाराजा, पीटी ऊषा को मनोनीत किया है। भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई भी मनोनीत सदस्य के तौर पर चुने गए थे, जो इस साल सेवानिवृत्त हो चुके हैं।