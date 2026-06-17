टेलीग्राम पर प्रतिबंध लगाने पर राहुल गांधी बिफरे, बोले- क्या अगला प्रतिबंध व्हाट्सऐप पर लगेगा

बयान

दिखावे में कोई कमी नहीं- राहुल

राहुल ने आगे लिखा, 'परीक्षा के दिन छात्रों की तलाशी होगी। जेबें कैंची से काटी जाएंगी। प्रश्नपत्र वायुसेना से भेजे जाएंगे। दिखावे की कोई कमी नहीं होगी। पर बीमारी की जड़ पर एक वार भी नहीं, क्योंकि पेपर लीक माफिया इसी सरकार की देख-रेख में फल-फूल रहा है, और युवाओं को खून के आंसू रुला रहा है। मोदी जी- दिखावा छोड़िए। माफिया पर वार कीजिए, छात्र पर नहीं। छात्रों की गूंज सुनिए- वरना देश का युवा हक लेना जानता है।'