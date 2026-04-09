मोदी ने बंगाल को 6 गारंटियां दी, कहा- भ्रष्टाचारियों को जेल और घुसपैठियों को बाहर भेजेंगे

उन्होंने पहली गारंटी के रूप में कहा कि तृणमूल कांग्रेस (TMC) की सरकार ने राज्य में डर का माहौल बनाया है और लोगों को मजबूर होकर अदालत जाना पड़ रहा है, भाजपा सरकार लोगों में विश्वास बहाल करेगी। प्रधानमंत्री ने दूसरी गारंटी के रूप में सुशासन और शासन की जवाबदेही सुनिश्चित करने पर जोर दिया है। उन्होंने तीसरी गारंटी के रूप में भ्रष्टाचार और महिलाओं के साथ हुए हर अपराध के मामलों की फाइल खोलने का वादा किया है।

गारंटी

भ्रष्टाचारियों को जेल में डाला जाएगा- मोदी

मोदी ने चौथी गारंटी के रूप में TMC के शासनकाल में भ्रष्टाचार में लिप्त मंत्री और कर्मचारियों को न्याय के कटघरे में लाने और सलाखों के पीछे डालने का वादा किया है। उन्होंने अवैध प्रवासियों के मुद्दे पर कहा कि शरणार्थियों को संविधान के तहत सभी अधिकार मिलेंगे, लेकिन घुसपैठियों को खदेड़ा जाएगा और राज्य में रहने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने छठी गारंटी के रूप में राज्य कर्मचारियों और शिक्षकों को सातवां वेतन देने का वादा किया है।