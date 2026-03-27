प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के नए प्रधानमंत्री बालेन शाह को बधाई दी है

प्रधानमंत्री मोदी ने नेपाल के नए प्रधानमंत्री बालेन शाह को दी बधाई, जानिए क्या कहा

लेखन भारत शर्मा 04:31 pm Mar 27, 202604:31 pm

क्या है खबर?

नेपाल में राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी (RSP) के नेता बालेंद्र शाह 'बालेन' ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री पद की शपथ ले ली। इसी के साथ 35 वर्षीय बालेन देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री बन गए हैं। यह समारोह काठमांडू स्थित राष्ट्रपति कार्यालय में आयोजित हुआ। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने बालेन को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उन्हें बधाई देते हुए कहा कि वह उनके साथ मिलकर काम करने के लिए उत्सुक हैं।