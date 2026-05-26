ओडिशा के पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के करीबी सांसद देबाशीष सामंतराय भाजपा में शामिल
क्या है खबर?
ओडिशा की सत्ता से बाहर हुई बीजू जनता दल (BJD) राजनीतिक संकट से गुजर रही है। मंगलवार को पार्टी प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के करीबी राज्यसभा सांसद देबाशीष सामंतराय BJD छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए। उनको दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह और ओडिशा भाजपा अध्यक्ष मनमोहन सामल की मौजूदगी में पार्टी की सदस्यता दिलाई गई। सामंतराय ने सोमवार को पटनायक को पत्र भेजकर पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दिया था।
सांसद
राज्यसभा से भी दिया इस्तीफा
भाजपा में शामिल होने से पहले सामंतराय ने सोमवार को राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन से मिलकर उनको अपना इस्तीफा सौंपा था। सामंतराय ने सोमवार को पटनायक को लिखे त्यागपत्र में कहा था कि उन्होंने पूरी प्रतिबद्धता और दृढ़ विश्वास के साथ खुद को पार्टी के हितों के लिए समर्पित रखा, लेकिन कुछ समय से एहसास हुआ कि उन्हें साजिश के तहत छोटा दिखाया जा रहा है। उन्होंने लिखा था कि अब पार्टी को उनकी कोई जरूरत नहीं है।
ट्विटर पोस्ट
देबाशीष सामंतराय भाजपा में शामिल
#WATCH दिल्ली | बीजू जनता दल से इस्तीफा देने के बाद सांसद देबाशीष सामंतराय आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। pic.twitter.com/rgF8YQzP42— ANI_HindiNews (@AHindinews) May 26, 2026
पहचान
राज्यसभा में घटा BJD का आंकड़ा
राज्यसभा में BJD का आंकड़ा घटता जा रहा है। सामंतराय के इस्तीफे के बाद संसद के सर्वोच्च सदन में अब BJD के पास केवल 5 सांसद रहेंगे। इससे पहले राज्यसभा सांसद ममता महंत और सुजीत कुमार ने BJD से इस्तीफा दिया था। तीनों बागी नेता अब भाजपा में शामिल हैं। सामंतराय बाराबती-कटक निर्वाचन क्षेत्र से और तिर्तोल निर्वाचन क्षेत्र से विधायक रहे हैं। उनके पिता दिवंगत नित्यानंद सामंतराय कांग्रेसी थे। सामंतराय 2024 में राज्यसभा आए थे।ेे