ओडिशा के पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के करीबी सांसद देबाशीष सामंतराय भाजपा में शामिल

सांसद

राज्यसभा से भी दिया इस्तीफा

भाजपा में शामिल होने से पहले सामंतराय ने सोमवार को राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन से मिलकर उनको अपना इस्तीफा सौंपा था। सामंतराय ने सोमवार को पटनायक को लिखे त्यागपत्र में कहा था कि उन्होंने पूरी प्रतिबद्धता और दृढ़ विश्वास के साथ खुद को पार्टी के हितों के लिए समर्पित रखा, लेकिन कुछ समय से एहसास हुआ कि उन्हें साजिश के तहत छोटा दिखाया जा रहा है। उन्होंने लिखा था कि अब पार्टी को उनकी कोई जरूरत नहीं है।