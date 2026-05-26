मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री मोदी की रणनीति को 'धीमा जहर' बताया

मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री मोदी की रणनीति को 'धीमा जहर' बताया, कहा- गरीब हो रहा तबाह

लेखन गजेंद्र 01:30 pm May 26, 202601:30 pm

क्या है खबर?

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पेट्रोल-डीजल के दामों में बढ़ोतरी के बाद मंगलवार को CNG की कीमतें 2 रुपये बढ़ने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाने पर लिया। उन्होंने मंगलवार को कहा कि रोज-रोज पेट्रोल-डीजल के दाम और CNG के दाम बढ़ाए जा रहे हैं, वह धीमे जहर की तरह है, जो गरीबों को तबाह कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी इन मुद्दों पर ध्यान नहीं देना चाहते और देश को बर्बादी की ओर धकेल रहे हैं।