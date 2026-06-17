उद्धव ठाकरे की शिवसेना के 6 सांसद एकनाथ शिंदे की शिवसेना में शामिल

उद्धव ठाकरे की शिवसेना के 6 सांसद एकनाथ शिंदे की शिवसेना में शामिल

लेखन गजेंद्र 01:10 pm Jun 17, 202601:10 pm

क्या है खबर?

महाराष्ट्र में पिछले कई दिनों से चल रहे 'ऑपरेशन टाइगर' का बुधवार को पटाक्षेप हो गया। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को बड़ा झटका लगा है। उनकी शिवसेना के 6 लोकसभा सांसद आखिरकार उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की शिवेसना में शामिल हो गए हैं। न्यूज18 के मुताबिक, अब उद्धव गुट में केवल 3 सांसद अरविंद सावंत, राजभाऊ वाजे और अनिल देसाई बचे हैं। बागी सांसद बुधवार को दिल्ली पहुंच गए थे। उन्होंने शिंदे से मुलाकात कर यह फैसला लिया है।