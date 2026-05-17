केरलम: वीडी सतीशन के साथ 11 मंत्री भी लेंगे शपथ, राज्यपाल को सौंपी सूची

केरलम में कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (UDF) की सरकार बनने जा रही है। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन सोमवार सुबह 10 बजे मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। उनके साथ 11 विधायक भी मंत्री पद की शपथ लेंगे। सतीशन ने रविवार शाम राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने सरकार बनाने का दावा पेश किया और मंत्रियों की सूची भी सौंपी। आइए जानते हैं किन नेताओं को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है।

समारोह तिरुवनंतपुरम में शपथ ग्रहण समारोह की तैयारी पूरी तिरुवनंतपुरम के सेंट्रल स्टेडियम में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। इसमें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सांसद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी समेत कई वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। स्टेडियम में हजारों पार्टी कार्यकर्ता, राजनीतिक हस्तियों और गणमान्य व्यक्तियों के लिए बैठने की व्यवस्था की जा रही है। बारिश से बचाव के इंतजाम भी किए जा रहे हैं। इसी तरह तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थलापति विजय को भी समारोह में आमंत्रित किया गया है।

सूची चर्चा के बाद 11 विधायकों को मंत्री बनाने पर बनी सहमति सतीशन ने कहा कि गठबंधन के नेताओं के साथ चर्चा के बाद मंत्रियों की सूची को अंतिम रूप दिया गया है और इस दौरान गठबंधन के भीतर सामाजिक और क्षेत्रीय संतुलन को ध्यान में रखा गया है। सतीशन ने कहा कि पार्टी के वरिष्ठ नेताओं रमेश चेन्निथला, के मुरलीधरन और सनी जोसेफ को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। UDF वरिष्ठ विधायक थिरुवनचूर राधाकृष्णन को विधानसभा अध्यक्ष और शनिमोल उस्मान को उपाध्यक्ष नामित करने का फैसला किया गया है।

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