कंगना रनौत ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को 'टपोरी' कहा, बोलीं- महिलाएं असहज महसूस करती हैं

बयान

राहुल को अपनी बहन से सीखना चाहिए- कंगना

कंगना ने कहा, "हम महिलाओं को बहुत ज्यादा उनको (राहुल गांधी) देखकर असहज महसूस होता है। क्योंकि एकदम जैसे टपोरी की तरह वो आते हैं और किसी को भी ये तू ऐसे करके, तू तड़ाक करते हैं। कोई इंटरव्यू दे रहा हो तो उसे हूटिंग कॉल देते हैं 'आजा आजा, मेरे साथ। ये बहुत ही असहज करने वाला है। उन्हें अपनी बहन से सीखना चाहिए। उनका व्यवहार कितना अच्छा है, लेकिन राहुल गांधी खुद ही शर्म के पात्र हैं।"