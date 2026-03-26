प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम के लिए गाजियाबाद में लगेंगी 800 बसें (फाइल तस्वीर)

गाजियाबाद: प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम के लिए स्कूल बंद, बाद में वापस लिया आदेश

लेखन गजेंद्र 11:38 am Mar 26, 202611:38 am

क्या है खबर?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 मार्च को गौतम बुद्ध नगर के जेवर में बने नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन करने आ रहे हैं, जिसको लेकर गाजियाबाद जिला प्रशासन का पत्र सुर्खियां बटोर रहा है। दरअसल, गाजियाबाद के जिलाधिकारी रविंद्र कुमार मांदड़ ने 24 मार्च को पत्र जारी कर 28 मार्च को सभी स्कूलों को बंद रखने और 800 बसों की व्यवस्था करने का आदेश दिया था। आदेश की आलोचना के बाद जिलाधिकारी ने यह फैसला वापस ले लिया है।