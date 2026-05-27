केरलम के पूर्व मुख्यमंत्री पिनरई विजयन के आवास समेत कई ठिकानों पर ED का छापा

छापा कहां-कहां पहुंची ED की टीम? स्थानीय मीडिया के मुताबिक, ED की टीम विजयन के कन्नूर स्थित निजी घर, CMRL के प्रबंध निदेशक शशिधरन कार्था के घर, कोटुली स्थित पूर्व मंत्री मोहम्मद रियास के घर और बेंगलुरु स्थित एक्सालॉजिक के कार्यालय सहित कुल 12 स्थानों पर छापा मारने पहुंची है। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजयन, CMRL-एक्सालॉजिक्स मामले में आरोपी उनकी बेटी वीना और परिवार के अन्य सदस्य अभी बेकरी जंक्शन स्थित घर में हैं। ED के अधिकारी कड़ी सुरक्षा के बीच घर में दाखिल हुए हैं।

विवाद क्या है मामला? यह मामला 8 अगस्त, 2023 को कोच्चि स्थित CMRL से संबंधित आयकर विभाग की एक रिपोर्ट से सामने आया था। उसमें पता चला कि CMRL ने 2017 से 2020 के बीच एक्सालॉजिक को 1.72 करोड़ रुपये का भुगतान किया, जबकि एक्सालॉजिक ने उसे कोई सेवाएं नहीं दी। इसके बाद केंद्र ने कॉरपोरेट मंत्रालय की एजेंसी सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस (SFIO) को मामले की जांच सौंपी। एक्सालॉजिक ने सॉफ्टवेयर और विपणन सेवाओं के लिए CMRL से 2017 में समझौता किया था।

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आरोप वीना पर क्या है आरोप? SFIO ने वीना को CMRL से कथित अवैध भुगतान लेने के मामले में शामिल किया है। केंद्रीय एजेंसी का आरोप है कि वीना और उनकी फर्म, एक्सालॉजिक सॉल्यूशंस ने CMRL से बिना कोई IT सेवाएं दिए 2.73 करोड़ रुपये का लेन-देन किया है। SFIO के अधिकारियों का कहना है कि दोनों संस्थाओं के बीच एक औपचारिक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे, लेकिन भुगतान धोखाधड़ी और अनुचित पाए गए थे। CMRL में 182 करोड़ रुपये की वित्तीय अनियमितताएं मिली हैं।

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