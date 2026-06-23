धर्मेंद्र प्रधान ने जंतर-मतर में प्रदर्शनकारियों को टुकड़े-टुकड़े गैंग बताया

धर्मेंद्र प्रधान ने जंतर-मंतर में प्रदर्शनकारियों को टुकड़े-टुकड़े गैंग बताया, राहुल गांधी पर भी निशाना साधा

लेखन गजेंद्र 05:31 pm Jun 23, 202605:31 pm

क्या है खबर?

केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने राष्ट्रीय पात्रता सह-प्रवेश परीक्षा (NEET) के पेपर लीक से जुड़ी नाराजगी और प्रदर्शन पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी और कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) को निशाने पर लिया है। उन्होंने इंडिया टुडे को दिए विशेष साक्षात्कार में बताया कि राहुल राजनीतिक लाभ के लिए छात्रों के बीच अनावश्यक डर पैदा कर रहे हैं साथ ही, उन्होंने जंतर-मंतर पर उनके इस्तीफे की मांग कर रहे युवाओं को टुकड़े-टुकड़े गैंग बताया है।