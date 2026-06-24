धर्मेंद्र प्रधान ने NEET में खामियों को स्वीकार किया, कहा- हमने उन्हें सुधार लिया है

बयान

फास्ट ट्रैक कोर्ट में करेंगे सुनवाई

प्रधान ने कहा, "NEET उम्मीदवारों और उनके परिवारों के लिए मेरा संदेश है कि देश की व्यवस्था पर भरोसा रखें। प्रधानमंत्री मोदी बहुत कुछ कर रहे हैं। हमने व्यवस्था को सही राह पर लाया है। मैं स्वीकार करता हूं कि हमने अतीत में गलतियां की हैं।" उन्होंने कहा कि सरकार पेपर लीक माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी और मामलों की सुनवाई में तेजी लाने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित होगी। उन्होंने सरकार को युवाओं के प्रति संवेदनशील बताया।