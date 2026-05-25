दिल्ली में महिला आरक्षण से जुड़े विरोध-प्रदर्शन के मामले में कांग्रेस नेता अलका लांबा दोषी करार

मामला

क्या है पूरा मामला?

महिला कांग्रेस की अध्यक्ष लांबा ने 29 जुलाई, 2024 को महिला आरक्षण को लेकर जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शन किया था। आरोप है कि उन्होंने निषेधाज्ञा लागू होने के बाद भी संसद का घेराव करने, पुलिस को बाधा पहुंचाने और सार्वजनिक सड़क को अवरुद्ध करने का काम किया। उनके खिलाफ पिछले साल दिसंबर में आरोप तय हुए थे। उनको निषेधाज्ञा के उल्लंघन और लोक सेवकों को उनके कर्तव्यों का निर्वहन करने से रोकने से संबंधित आरोपों में दोषी पाया गया है।