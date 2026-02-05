पश्चिम बंगाल में अकेले चुनाव लड़ेगी कांग्रेस, किसी से नहीं होगा गठबंधन
क्या है खबर?
कांग्रेस ने कुछ महीने बाद होने वाले पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में अकेले ही सभी सीटों पर चुनाव लड़ने और किसी से गठबंधन न करने का फैसला किया है। दिल्ली में गुरुवार को आयोजित एक उच्च स्तरीय बैठक में यह फैसला लिया गया है। बैठक कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के 10 राजाजी मार्ग पर हुई थी। बैठक में खड़गे के अलावा लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, पश्चिम बंगाल में कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर समेत कई नेता उपस्थित थे।
गठबंधन
गठबंधन से हतोत्साहित हैं कार्यकर्ता
बैठक के बाद बंगाल प्रभारी मीर ने मीडिया से इसकी जानकारी देते हुए बताया, "वामपंथी पार्टियों और अन्य दलों के साथ गठबंधन करने से पार्टी के कार्यकर्ता हतोत्साहित महसूस कर रहे थे। इसलिए, इस बार के चुनाव में सभी नेताओं ने अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया है। पार्टी के कार्यकर्ता और समर्थक चाहते हैं कि हम सभी सीटों पर चुनाव लड़ें।" कांग्रेस की तरफ से इसकी जल्द ही आधिकारिक घोषणा हो सकती है।
नाराज
इस बात से नाराज है कांग्रेस
चुनाव मार्च में होने हैं, जबकि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस (TMC) विपक्ष के INDIA गठबंधन का हिस्सा होने के बाद भी कांग्रेस या अन्य दलों से गठबंधन पर चर्चा नहीं कर रही है। दूसरी तरफ, भाजपा ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। वर्ष 2021 के बंगाल चुनावों में कांग्रेस ने वामपंथी दलों के साथ चुनाव लड़ा था और एक भी सीट नहीं जीती। TMC ने 294 में 213 और भाजपा ने 77 सीटें जीती थीं।