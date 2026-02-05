पश्चिम बंगाल में चुनाव को लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर कांग्रेस की बैठक हुई (फाइल तस्वीर)

पश्चिम बंगाल में अकेले चुनाव लड़ेगी कांग्रेस, किसी से नहीं होगा गठबंधन

लेखन गजेंद्र 04:07 pm Feb 05, 202604:07 pm

क्या है खबर?

कांग्रेस ने कुछ महीने बाद होने वाले पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में अकेले ही सभी सीटों पर चुनाव लड़ने और किसी से गठबंधन न करने का फैसला किया है। दिल्ली में गुरुवार को आयोजित एक उच्च स्तरीय बैठक में यह फैसला लिया गया है। बैठक कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के 10 राजाजी मार्ग पर हुई थी। बैठक में खड़गे के अलावा लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, पश्चिम बंगाल में कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर समेत कई नेता उपस्थित थे।