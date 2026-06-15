राजस्थान के जयपुर में कॉकरोच जनता पार्टी के अभिजीत दीपके को युवकों ने थप्पड़ जड़ा

राजस्थान के जयपुर में कॉकरोच जनता पार्टी के अभिजीत दीपके को युवकों ने थप्पड़ जड़ा

लेखन गजेंद्र 07:58 pm Jun 15, 202607:58 pm

क्या है खबर?

राजस्थान के जयपुर में राष्ट्रीय पात्रता सह-प्रवेश परीक्षा (NEET-UG) पेपर लीक मामले में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके पर हमला हुआ है। यहां शहीद स्मारक पर कई अज्ञात युवक उनके पास पहुंचे और एक के बाद एक कई थप्पड़ जड़े। इसके बाद दीपके के समर्थकों ने युवकोंं को पकड़ लिया और जमकर पिटाई कर दी। युवकों को हिरासत में लिया गया है। उनकी पहचान सामने नहीं आई है।