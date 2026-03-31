भाजपा ने असम के लिए 'संकल्प पत्र' जारी किया, UCC और 2 लाख नौकरियों का वादा

भाजपा ने असम विधानसभा चुनाव के लिए मंगलवार को 'संकल्प पत्र' जारी कर दिया, जिसमें समान नागरिक संहिता (UCC) लागू करने और 2 लाख नौकरियों का वादा है। गुवाहाटी में घोषणापत्र जारी करते समय केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण, सरबानंदा सोनोवाल, मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा, राज्य भाजपा अध्यक्ष दिलीप सैकिया उपस्थित थे। सीतारमण ने कहा कि असम राज्यों में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था में एक है, जिसका सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) 2025-26 में 74 करोड़ रुपये हुआ है।

वादा क्या-क्या किए वादे? सैकिया ने बताया कि संकल्प पत्र को तैयार करने के लिए राज्य भर के नागरिकों से 24.5 लाख से अधिक सुझाव प्राप्त किए गए थे और उसी आधार पर बनाया गया है। सैकिया ने बताया कि भाजपा ने राज्य में 1.66 लाख से अधिक लोगों को नौकरियां दी हैं और इस बार फिर सरकार बनने पर 2 लाख से अधिक लोगों को सरकारी नौकरी दी जाएगी। इसके अलावा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने वाली योजनाओं में राशि बढ़ाई जाएगी।

वादा बाढ़ मुक्त असम मिशन होगा शुरू भाजपा ने हर साल आने वाली बाढ़ से होने वाले नुकसान को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए 18,000 करोड़ से ज़्यादा की लागत से 'बाढ़ मुक्त असम मिशन' शुरू किया जाएगा। वादा किया गया कि प्रदेश में 5 लाख करोड़ का निवेश होगा और 'जमीन जिहाद' (जमीनों पर कब्जा) पर रोक लगाई जाएगी। हिमंत बिस्वा सरमा ने बताया कि उनकी सरकार ने 'एक जिला, एक मेडिकल कॉलेज, एक विश्वविद्यालय और एक इंजीनियरिंग कॉलेज' का लक्ष्य रखा है।

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ट्विटर पोस्ट भाजपा ने जारी किया संकल्प पत्र #WATCH | BJP releases its 'Sankalp Patra' for Assam Elections 2026 in Guwahati, Assam.



Union Ministers Nirmala Sitharaman and Sarbananda Sonowal, CM Himanta Biswa Sarma, State BJP president Dilip Saikia and others present here. pic.twitter.com/M07AOfiSAe — ANI (@ANI) March 31, 2026

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