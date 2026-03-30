BJD सांसद सस्मित पात्रा ने संसदीय समिति से दिया इस्तीफा, निशिकांत दुबे की टिप्पणी बनी कारण

इस्तीफा पात्रा ने इस्तीफे में क्या कहा? समाचार एजेंसी PTI के अनुसार, पात्रा ने राज्यसभा अध्यक्ष को लिखे पत्र में कहा, 'विरोध में और सैद्धांतिक रूप से मैं निशिकांत दुबे की अध्यक्षता वाली संचार और सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी संसदीय स्थायी समिति से इस्तीफा दे रहा हूं। मैं ऐसे व्यक्ति के अधीन काम नहीं कर सकता जो स्वर्गीय बिजू पटनायक जी के बारे में सार्वजनिक बयान में अपमानजनक टिप्पणी करता है।' पात्रा के इस इस्तीफे ने राजनीतिक गहमा-गहमी को जन्म दे दिया है।

विवाद कैसे हुआ यह विवाद? यह विवाद कुछ दिन पहले तब शुरू हुआ जब दुबे ने कथित तौर पर कहा था कि 2 बार (1961-63 और 1990-95) ओडिशा के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य करने वाले बीजू पटनायक 1960 के दशक में पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और CIA के बीच कड़ी थे। इससे संसद के कई सदस्यों में व्यापक विरोध प्रदर्शन हुए, जिसके बाद पात्रा ने मोर्चा संभाला था। उन्होंने दुबे के आरोपों को पूरी से झूठा और निराधार करार दिया था।

Advertisement

विरोध पात्रा ने राज्यसभा में किया था विरोध सोमवार को राज्यसभा में दस्तावेज पेश किए जाने के बाद पात्रा ने दुबे के अपमानजनक, झूठे और मनगढ़ंत बयानों के खिलाफ विरोध दर्ज कराया था। उन्होंने कहा था, "उन्होंने (दुबे ने) बिजू पटनायक को CIA एजेंट कहा है। सत्ताधारी पार्टी का यह स्तर गिर चुका है। यह बेहद शर्मनाक है। BJD इसका कड़ा विरोध करता है और विरोध में हम सदन से बाहर जा रहे हैं।" इसके बाद BJD सदस्य वॉकआउट कर गए। उन्होंने दुबे से माफी की मांग की।

Advertisement

आलोचना नवीन पटनायक ने की दुबे की आलोचना BJD अध्यक्ष नवीन पटनायक ने सोमवार को दुबे के बयान की कड़ी आलोचना की। उन्होंने कहा, "मुझे लगता है कि भाजपा सांसद को ये अपमानजनक बातें कहने के लिए किसी मानसिक चिकित्सक की जरूरत है। जब चीनी सेना ने भारत पर हमला किया था तब वह 13 वर्ष के थे और बिजू पटनायक ने चीनी आक्रमणकारियों को खदेड़ने के लिए हर संभव प्रयास किया था। उन्होंने इसे रोकने के लिए बहुत कुछ किया था।"