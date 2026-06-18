बेंगलुरु कोर्ट से आंध्र प्रदेश के उपमुख्यमंत्री पवन कल्याण को मिली राहत

बेंगलुरु कोर्ट का X-गूगल और मेटा को निर्देश, पवन कल्याण के खिलाफ अपमानजनक पोस्ट ब्लॉक करें

लेखन गजेंद्र 01:30 pm Jun 18, 202601:30 pm

क्या है खबर?

कर्नाटक में बेंगलुरु की एक सिविल कोर्ट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को आंध्र प्रदेश के उपमुख्यमंत्री कोनिडाला पवन कल्याण के बारे में प्रकाशित अपमानजनक पोस्ट को ब्लॉक करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने यह आदेश 11 जून को पवन कल्याण की ओर से राम प्रसाद तल्लुरी द्वारा दायर याचिका पर दिया है। कोर्ट ने सोशल मीडिया को निर्देश दिया कि वे कल्याण के लिए मानहानिकारक बयान, लेख, आरोप या वीडियो प्रकाशित, पुनर्प्रकाशित, प्रसारित, संचारित, अपलोड या प्रदर्शित न करें।