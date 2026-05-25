असम विधानसभा में UCC विधेयक पेश, गुजरात और उत्तराखंड के बाद तीसरा राज्य बनेगा

विधेयक अनुसूचित जनजाति पर लागू नहीं होगा कानून असम में कानून से अनुसूचित जनजाति (पहाड़ी) और अनुसूचित जनजाति (मैदानी) को इसके दायरे से बाहर रखा गया है। साथ ही, पारंपरिक धार्मिक रीति-रिवाजों, प्रथाओं और अनुष्ठानों को भी संहिता से बाहर रखा गया है। अगर राज्य में 'समान नागरिक संहिता, असम, 2026 विधेयक' लागू होता है तो यह उत्तराखंड और गुजरात के बाद इस मुद्दे पर कानून बनाने वाला देश का तीसरा राज्य बन जाएगा। उत्तराखंड की भाजपा सरकार ने 2024 में यह कानून सबसे पहले लागू किया था।

कानून कानून में 4 बदलावों पर जोर UCC विधेयक का उद्देश्य विवाह, लिव-इन रिलेशनशिप, भरण-पोषण और उत्तराधिकार से संबंधित कानूनों का एक समान सेट स्थापित करना है। इसमें 4 विषय विवाह की न्यूनतम आयु, बहुविवाह पर प्रतिबंध, पैतृक संपत्ति में बेटियों के समान अधिकार और लिव-इन रिलेशनशिप से संबंधित मामले शामिल है। कानून राज्य के सभी निवासियों के लिए एक समान कानूनी ढांचा सुनिश्चित करता है।

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