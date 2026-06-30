बिल्लियों के लिए कैटनिप है एक बेहतरीन जड़ी-बूटी, जानिए इसके फायदे और प्रभाव

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कम करता है तनाव

कैटनिप बिल्लियों के लिए एक प्राकृतिक तनाव कम करने वाला पौधा भी होता है। जब बिल्लियां कैटनिप को सूंघती हैं या उसके साथ खेलती हैं तो उनका मनोबल बढ़ता है और वे अधिक शांत महसूस करती हैं। इससे उनकी मानसिक स्थिति बेहतर होती है और वे अधिक संतुष्ट रहती हैं। कैटनिप का नियमित उपयोग करने से बिल्लियों की भावनात्मक स्थिरता भी बढ़ती है, जिससे वे खुश और स्वस्थ रहती हैं। इस प्रकार कैटनिप बिल्लियों के लिए बहुत फायदेमंद होता है।