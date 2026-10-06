क्या है थलपति विजय की फिटनेस का राज? ट्रेनर ने बताया डाइट प्लान और वर्कआउट रूटीन

कुमार ने खुलासा किया, "विजय एक अच्छी तरह से तैयार 'मेंटेनेंस कैलोरी डाइट' का पालन करते हैं और दिन में 4 बार भोजन करते हैं, जिसमें मुख्य रूप से साफ-सुथरा खाना, ताजे फल और संतुलित पोषण शामिल होता है।"

उनका खाना रोजाना एक जैसा होता है, जिसमें चावल, चिकन और 200 ग्राम सब्जियां शामिल होती हैं। वह 100 ग्राम फल खाते हैं और रोजाना 60 से 80 ग्राम प्रोटीन भी लेते हैं।

कभी-कभी वह बिरयानी का आनंद भी लेते हैं।