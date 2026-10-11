प्रकृति और जानवरों के प्रेमियों के लिए बेहतरीन हैं ये वन्यजीव अभ्यारण्य, जानिए इनकी खासियत
क्या है खबर?
भारत में वन्यजीवों से भरे कई वन्यजीव अभ्यारण्य मौजूद हैं, जहां आपको प्रकृति की गोद में समय बिताने का मौका मिलता है। ये अभ्यारण्य न केवल वन्यजीवों के लिए सुरक्षित स्थान हैं, बल्कि पर्यटकों के लिए भी आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। यहां आप विभिन्न प्रकार के जानवरों और पक्षियों को उनके प्राकृतिक आवास में देख सकते हैं। आइए आज हम आपको भारत के बेहतरीन वन्यजीव अभ्यारण्य के बारे में बताते हैं।
#1
काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान (असम)
काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में स्थित एक प्रमुख वन्यजीव अभ्यारण्य है, जो अपने एक-सींग वाले गैंडों के लिए मशहूर है।
यह उद्यान गैंडे के अलावा बाघ, हाथी, और विभिन्न प्रकार के पक्षियों का घर भी है। यहां आप जीप सफारी या हाथी सफारी के जरिए इन जानवरों को करीब से देख सकते हैं।
इसके अलावा यहां की हरियाली और प्राकृतिक सुंदरता भी पर्यटकों को आकर्षित करती है।
#2
रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान (राजस्थान)
राजस्थान में स्थित रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान भी बहुत लोकप्रिय है। यह उद्यान अपने बाघों के लिए जाना जाता है। यहां आप जंगल सफारी करके इन खूबसूरत जानवरों को उनके प्राकृतिक आवास में देख सकते हैं।
इसके अलावा यहां विभिन्न प्रकार के हिरण, तेंदुआ, अजगर और कई अन्य जानवर भी पाए जाते हैं। रणथंभौर किला भी देखने लायक है, जो इस क्षेत्र की ऐतिहासिक धरोहरों में से एक है।
#3
सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान (पश्चिम बंगाल)
पश्चिम बंगाल में स्थित सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन क्षेत्र है और यह बंगाल टाइगर का घर भी है।
यहां की अनोखी भौगोलिक संरचना इसे अन्य किसी भी वन्यजीव अभ्यारण्य से अलग बनाती है। नाव सफारी के जरिए आप यहां के विभिन्न जीव-जंतुओं को देख सकते हैं।
इसके अलावा यहां के घने जंगल और नदियां भी देखने लायक हैं, जो इस क्षेत्र की प्राकृतिक सुंदरता को बढ़ाते हैं।
#4
बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान (कर्नाटक)
कर्नाटक में स्थित बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान एक प्रमुख पर्यटन स्थल है, जहां आपको हाथी, हिरण, बाघ आदि कई प्रकार के जानवर मिलेंगे।
यहां जीप सफारी करके आप जंगल की सैर कर सकते हैं और विभिन्न जानवरों को उनके प्राकृतिक आवास में देख सकते हैं।
बांदीपुर अपने घने जंगलों और प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है। यह स्थान प्रकृति प्रेमियों और वन्यजीव प्रेमियों के लिए आदर्श है।