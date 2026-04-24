कम बजट में घूमने के लिए भारत की ये 5 जगहें हैं बेहतरीन

भारत में घूमने के लिए कई बेहतरीन जगहें हैं, लेकिन अगर आपका बजट कम है तो आपको हर जगह जाने के लिए ज्यादा पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है। आज हम आपको ऐसी जगहों के बारे में बताएंगे, जहां आप कम पैसे में भी घूम सकते हैं। ये जगहें न केवल खूबसूरत हैं, बल्कि यहां का खर्च भी आपके बजट में फिट बैठ सकता है। आइए इन जगहों के बारे में जानते हैं।

#1 कश्मीर कश्मीर को धरती का स्वर्ग कहा जाता है। यहां की बर्फ से ढकी चोटियां, हरे-भरे मैदान और नीला आसमान पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। अगर आप कश्मीर की यात्रा करते हैं, तो आप श्रीनगर, गुलमर्ग, पहलगाम और सोनमर्ग जैसी जगहों का रुख कर सकते हैं। यहां पर आप शिकारा की सवारी, बर्फ से भरे मैदानों में स्कीइंग और पहलगाम में घुड़सवारी जैसी गतिविधियों का आनंद ले सकते हैं। यहां घूमने का खर्च अन्य जगहों के मुकाबले कम है।

#2 उत्तराखंड उत्तराखंड भी पर्यटकों को अपनी ओर खींचता है। यहां की प्राकृतिक सुंदरता और शांत माहौल आपको सुकून दे सकते हैं। अगर आप उत्तराखंड की यात्रा करते हैं, तो आप नैनीताल, मसूरी, हरिद्वार, ऋषिकेश और औली जैसी जगहों का रुख कर सकते हैं। यहां पर आप नदी किनारे राफ्टिंग, पहाड़ों पर ट्रैकिंग, मंदिरों में दर्शन और झील किनारे बोटिंग जैसी गतिविधियों का आनंद ले सकते हैं। यहां घूमने का खर्च अन्य जगहों के मुकाबले कम है।

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#3 हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश भी पर्यटकों को अपनी ओर खींचता है। यहां की प्राकृतिक सुंदरता और शांत माहौल आपको सुकून दे सकते हैं। अगर आप हिमाचल प्रदेश की यात्रा करते हैं, तो आप मनाली, शिमला, धर्मशाला, कांगड़ा और कसोल जैसी जगहों का रुख कर सकते हैं। यहां पर आप नदी किनारे राफ्टिंग, पहाड़ों पर ट्रैकिंग, मंदिरों में दर्शन और झील किनारे बोटिंग जैसी गतिविधियों का आनंद ले सकते हैं। यहां घूमने का खर्च अन्य जगहों के मुकाबले कम है।

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#4 राजस्थान राजस्थान भी पर्यटकों को अपनी ओर खींचता है। यहां की ऐतिहासिक धरोहर और राजसी महल पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। अगर आप राजस्थान की यात्रा करते हैं तो आप जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर और पुष्कर जैसी जगहों का रुख कर सकते हैं। यहां पर आप किले-महल, झील किनारे, रेगिस्तान और मंदिरों में दर्शन का आनंद ले सकते हैं। यहां घूमने का खर्च अन्य जगहों के मुकाबले कम है।