सांस्कृतिक यात्रा के लिए बेहतरीन हैं पुर्तगाल के ये 4 सुंदर और प्यारे गांव

पुर्तगाल की खूबसूरत और ऐतिहासिक गांवें अपने पुराने वास्तुकला, सांस्कृतिक धरोहर और प्राकृतिक सुंदरता के लिए जानी जाती हैं। यहां की यात्रा आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाती है, जहां आप स्थानीय जीवनशैली को करीब से देख सकते हैं। पुर्तगाल के इन गांवों में घूमते हुए आप वहां की परंपराओं और रीति-रिवाजों को समझ सकते हैं। आइए पुर्तगाल के 4 ऐसे गांवों के बारे में जानते हैं, जो आपकी यात्रा को यादगार बना सकते हैं।

#1 अल्कोबासा अल्कोबासा एक छोटा सा गांव है, जो अपनी भव्य अल्कोबासा मठ के लिए मशहूर है। यह मठ 12वीं सदी में बना था और इसे यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल भी घोषित किया गया है। यहां की इमारतें बहुत सुंदर हैं और यह पुर्तगाल की धार्मिक धरोहर का अहम हिस्सा है। गांव के आसपास की प्राकृतिक सुंदरता भी देखने लायक है, जो इसे एक आदर्श पर्यटन स्थल बनाती है।

#2 ओबिडोस ओबिडोस एक पहाड़ी पर बसा हुआ खूबसूरत गांव है, जिसे 'पुर्तगाल का हनीमून स्थल' भी कहा जाता है। यहां की संकरी गलियां, सफेद रंग की इमारतें और रंग-बिरंगे फूलों से सजी बालकनियां इसे बेहद आकर्षक बनाती हैं। ओबिडोस का किला भी पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। गांव में हर साल होने वाला स्थानीय पेय उत्सव भी बहुत लोकप्रिय है, जहां आप विभिन्न प्रकार के स्थानीय पेय का आनंद ले सकते हैं।

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#3 कैस्टेलो डी वीड कैस्टेलो डी वीड अपने किले के खंडहरों के लिए जाना जाता है, जो पुर्तगाल की ऐतिहासिक धरोहर का हिस्सा हैं। यह स्थान प्रकृति प्रेमियों के लिए भी आदर्श है क्योंकि यहां चारों ओर हरियाली फैली हुई है। यहां ट्रेकिंग करने का मजा ही कुछ अलग है। इस गांव में आकर आप न केवल इतिहास को जानेंगे बल्कि प्राकृतिक सुंदरता का भी आनंद लेंगे।

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