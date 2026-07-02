दुनिया के सबसे खूबसूरत झरने

दुनिया के सबसे खूबसूरत झरने, एक बार जरूर जाएं देखने

लेखन अंजली 11:52 am Jul 02, 202611:52 am

क्या है खबर?

झरने अपनी प्राकृतिक सुंदरता और शांत वातावरण के लिए जाने जाते हैं। ये अक्सर पहाड़ों से निकलते हुए नदियों में मिल जाते हैं। झरनों का पानी साफ और ठंडा होता है, जो पर्यटकों को आकर्षित करता है। यहां की हरियाली और ताजगी भरी हवा मन को शांत कर देती है। अगर आप प्रकृति प्रेमी हैं तो इन झरनों की यात्रा आपके लिए एक यादगार अनुभव हो सकती है। आइए दुनिया के 5 सबसे खूबसूरत झरनों के बारे में जानें।