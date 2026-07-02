दुनिया के सबसे खूबसूरत झरने, एक बार जरूर जाएं देखने
क्या है खबर?
झरने अपनी प्राकृतिक सुंदरता और शांत वातावरण के लिए जाने जाते हैं। ये अक्सर पहाड़ों से निकलते हुए नदियों में मिल जाते हैं। झरनों का पानी साफ और ठंडा होता है, जो पर्यटकों को आकर्षित करता है। यहां की हरियाली और ताजगी भरी हवा मन को शांत कर देती है। अगर आप प्रकृति प्रेमी हैं तो इन झरनों की यात्रा आपके लिए एक यादगार अनुभव हो सकती है। आइए दुनिया के 5 सबसे खूबसूरत झरनों के बारे में जानें।
#1
नियाग्रा झरना (उत्तरी अमेरिका)
नियाग्रा झरना अमेरिका और कनाडा की सीमा पर स्थित एक प्रसिद्ध झरना है। यह अपने विशाल आकार और खूबसूरती के लिए जाना जाता है। इस झरने की ऊंचाई लगभग 57 मीटर है। यहां पर आप नाव की सवारी कर करीब से झरने का अनुभव ले सकते हैं। इसके अलावा आसपास के पार्क और देखने लायक जगहों का भी आनंद ले सकते हैं। नियाग्रा झरना की यात्रा एक अनोखा अनुभव प्रदान करती है।
#2
विक्टोरिया झरना (जिम्बाब्वे और जाम्बिया)
विक्टोरिया झरना जिम्बाब्वे और जाम्बिया के बीच स्थित एक शानदार झरना है। इसे 'धुंध का झरना' भी कहा जाता है क्योंकि जब यह सक्रिय होता है तो यहां इतनी धुंध उठती है कि आसपास कुछ नजर नहीं आता। विक्टोरिया झरना लगभग 108 मीटर ऊंचा और 1,700 मीटर चौड़ा है। यहां आप बंजी जंपिंग, हेलीकॉप्टर सवारी और वन्यजीव सफारी जैसी रोमांचक गतिविधियां भी कर सकते हैं। विक्टोरिया झरना की यात्रा आपके लिए एक यादगार अनुभव हो सकती है।
#3
एंजिल झरना (वेनेजुएला)
एंजिल झरना वेनेजुएला के कनाइमा नेशनल पार्क में स्थित दुनिया का सबसे ऊंचा झरना है। इसकी ऊंचाई लगभग 979 मीटर है, जो इसे नायाग्रा झरने से लगभग 15 गुना ऊंचा बनाती है। एंजिल झरना तक पहुंचने के लिए आपको नाव यात्रा करनी पड़ती है, जो अपने आप में एक रोमांचक अनुभव है। यहां का दृश्य इतना खूबसूरत है कि इसे देखना एक अनोखा अनुभव हो सकता है। यह झरना अपनी प्राकृतिक सुंदरता और विशालता के लिए जाना जाता है।
#4
इग्वाजु झरना (ब्राजील और अर्जेंटीना)
इग्वाजु झरना ब्राजील और अर्जेंटीना के बीच स्थित एक शानदार झरना है। यह लगभग 2,700 मीटर चौड़ा और 80 मीटर ऊंचा है। इग्वाजु झरना अपनी विशालता और खूबसूरती के लिए जाना जाता है। यहां आप कांच के पुलों पर चलकर झरने के करीब जा सकते हैं और इसका अद्भुत दृश्य देख सकते हैं। इसके अलावा यहां आप नाव की सवारी करके भी झरने के करीब जा सकते हैं।
#5
प्लिटविस झरने (क्रोएशिया)
प्लिटविस झरने क्रोएशिया का एक प्रमुख पर्यटन स्थल है। यह लगभग 16 झरनों का समूह है, जो पहाड़ों से होकर नदियों में गिरते हैं। प्लिटविस झरने अपनी प्राकृतिक सुंदरता और साफ पानी के लिए जाना जाता है। यहां आप पैदल यात्रा करके सभी झरनों को देख सकते हैं या नाव की सवारी कर सकते हैं। इन झरनों का दृश्य इतना खूबसूरत है कि इसे देखना एक अनोखा अनुभव हो सकता है।