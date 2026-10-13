सर्जरी से पहले 3 महीने तक योग करने से कम होता है तनाव का स्तर- अध्ययन

इस अध्ययन को फ्रंटियर इन पब्लिक हेल्थ नाम की पत्रिका में प्रकाशित किया गया था।

इटली स्थित मिलान के शोधकर्ताओं द्वारा किए गए इस अध्ययन में इस बात की जांच की गई कि क्या गंभीर रूप से मोटे मरीजों में सर्जरी से पहले की देखभाल के दौरान योग करने से तनाव से जुड़े हार्मोन और DNA मिथाइलेशन में कोई बदलाव आता है या नहीं।

यह जानना अहम था, ताकि सर्जरी से पहले तनाव प्रबंधन बेहतर तरीके से हो सके।