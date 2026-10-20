त्योहारों के दौरान खाने का ध्यान रखना

त्योहारों के दौरान खाते समय इन बातों का रखें खास ध्यान, नहीं बढ़ेगा वजन

लेखन सयाली 04:32 pm Oct 20, 202604:32 pm

क्या है खबर?

त्योहारों का मौसम आते ही कई लोग अपने खान-पान के नियमों को नजरअंदाज कर देते हैं और इसका मुख्य कारण है त्योहारों पर बनने वाले स्वादिष्ट व्यंजन। हालांकि, त्योहारों के दौरान खाने का मजा लेते हुए भी अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना जरूरी है। इसके लिए आपको बस थोड़ा सावधान रहना है। आइए आज हम आपको कुछ ऐसे तरीके बताते हैं, जिन्हें अपनाकर आप त्योहारों के दौरान भी अपने वजन को नियंत्रित रख सकते हैं।