हवाई यात्रा के दौरान अपने हैंड लगेज में जरूर रखें ये 5 चीजें
क्या है खबर?
हवाई यात्रा के दौरान कई लोग अपने सामान को लेकर काफी चिंतित रहते हैं कि वहां क्या ले जाना है और क्या नहीं, खासकर हैंड लगेज को लेकर। अगर आप भी इस बारे में उलझन में रहते हैं तो आज हम आपको कुछ ऐसी जरूरी चीजें बताने जा रहे हैं, जिन्हें हैंड लगेज में रखना बहुत जरूरी है। ये चीजें आपकी यात्रा को आरामदायक और सुविधाजनक बना सकती हैं।
#1
पासपोर्ट और टिकट
हवाई यात्रा के लिए सबसे पहली और जरूरी चीज है आपका पासपोर्ट और टिकट।
बिना पासपोर्ट और टिकट के आप हवाई सफर नहीं कर सकते। इसलिए इन्हें हमेशा अपने हैंड लगेज में रखें और यात्रा से पहले चेक कर लें कि ये सही जगह पर हैं।
अगर आप विदेश यात्रा कर रहे हैं तो अपने पासपोर्ट के साथ वीजा भी जरूर रखें। इससे आपकी यात्रा बिना किसी परेशानी के पूरी हो सकेगी।
#2
चार्जर और पावर बैंक
आजकल मोबाइल फोन हमारे जीवन का अहम हिस्सा बन चुके हैं। ऐसे में यात्रा के दौरान फोन का चार्ज रहना बहुत जरूरी है। इसलिए अपने हैंड लगेज में एक छोटा चार्जर और बिजली का भंडारण यंत्र जरूर रखें।
इससे आप अपने फोन को बिना किसी रूकावट के चार्ज कर सकते हैं और जरूरी कॉल्स या संदेशों का जवाब दे सकते हैं।
इसके अलावा अगर आपकी फ्लाइट देर से चल रही हो तो यह आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगा।
#3
जरूरी दवाइयां
अगर आपकी फ्लाइट लंबी हो तो अपने हैंड लगेज में कुछ जरूरी दवाइयां रखना न भूलें, जैसे कि अगर आपको यात्रा के दौरान सिरदर्द, उल्टी या पेट दर्द जैसी समस्याओं का सामना करना पड़े तो इन दवाइयों से तुरंत राहत मिल सकती है।
इसके अलावा अगर आपकी कोई रोजमर्रा की दवाई है तो उसे भी साथ रखना न भूलें। इससे आपकी यात्रा आरामदायक और सुरक्षित रहेगी और किसी भी अनचाही परेशानी से बचा जा सकेगा।
#4
कुछ खाने-पीने का सामान
हवाई यात्रा के दौरान भूख या प्यास लगने पर तुरंत कुछ खाने या पीने की सुविधा मिलना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। इसलिए अपने हैंड लगेज में कुछ हल्के खाने के सामान जैसे चिप्स, नमकीन या फल आदि रखें।
साथ ही एक पानी की बोतल भी जरूर रखें ताकि जब भी आपको प्यास लगे तो तुरंत पी सकें।
इससे आपकी यात्रा और भी आरामदायक हो जाएगी और आपको किसी भी अनचाही परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा।
#5
एक जैकेट या शॉल
हवाई जहाज के अंदर अक्सर ठंड लग सकती है इसलिए अपने हैंड लगेज में एक हल्की जैकेट या शॉल रखना अच्छा रहेगा। इससे आप आराम से सफर कर सकेंगे और ठंड से बच सकेंगे।
इसके अलावा यह आपके लिए एक अच्छा कंबल भी बन सकता है जब आपको नींद आए या ठंड ज्यादा लगे।
इस तरह इन 5 जरूरी चीजों को अपने हैंड लगेज में रखकर आप अपनी हवाई यात्रा को आरामदायक बना सकते हैं।