हवाई यात्रा के दौरान अपने हैंड लगेज में जरूर रखें ये 5 चीजें

आजकल मोबाइल फोन हमारे जीवन का अहम हिस्सा बन चुके हैं। ऐसे में यात्रा के दौरान फोन का चार्ज रहना बहुत जरूरी है। इसलिए अपने हैंड लगेज में एक छोटा चार्जर और बिजली का भंडारण यंत्र जरूर रखें।

इससे आप अपने फोन को बिना किसी रूकावट के चार्ज कर सकते हैं और जरूरी कॉल्स या संदेशों का जवाब दे सकते हैं।

इसके अलावा अगर आपकी फ्लाइट देर से चल रही हो तो यह आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगा।