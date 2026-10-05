जैकलीन फर्नांडिस का वर्कआउट रूटीन

क्या है जैकलीन फर्नांडिस की फिटनेस का राज? हफ्ते का रूटीन खुद बताया

लेखन सयाली 06:25 pm Oct 05, 202606:25 pm

क्या है खबर?

जैकलीन फर्नांडिस अपनी सुंदरता से तो लोगों को अपना मुरीद बनाती ही हैं। साथ ही उनका फिट शरीर भी लाखों महिलाओं को फिट होने की प्रेरणा देता है। सभी जानना चाहते हैं कि अभिनेत्री आखिर अपनी सेहत को बनाए रखने के लिए क्या करती हैं। इसका जवाब उन्होंने खुद अपने सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए दिया है। दरअसल, उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर अपना हफ्ते भर का वर्कआउट रूटीन साझा किया है। आइए इसे विस्तार से जानते हैं।