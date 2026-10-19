मेवे खाने का ब्लड प्रेशर पर असर (तस्वीर: पिक्सेल)

मेवे खाने से 20 प्रतिशत तक घट सकता है ब्लड प्रेशर बढ़ने का खतरा- अध्ययन

लेखन सयाली 11:30 am Oct 19, 202611:30 am

क्या है खबर?

मेवों के स्वास्थ्य लाभों से तो सभी वाकिफ हैं और स्वास्थ्य विशेषज्ञ भी उन्हें डाइट में शामिल करने की सलाह देते हैं। अब एक अध्ययन से सामने आया है कि अगर आप रोजाना मेवे खाएंगे तो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ने का खतरा 20 प्रतिशत तक कम हो सकता है। हाई ब्लड प्रेशर दुनियाभर में 140 करोड़ से ज्यादा लोगों को प्रभावित करता है। ऐसे में यह अध्ययन इस स्वास्थ्य समस्या को प्रबंधित करने में अहम भूमिका निभा सकता है।