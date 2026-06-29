यूरोप में 43 डिग्री सेल्सियस और भारत में 43 डिग्री सेल्सियस का अनुभव क्यों है अलग?

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इन दिनों बढ़ रही है यूरोप के लोगों की परेशानी

हाल ही में यूरोप के लोग गर्मी की वजह से बेहाल महसूस कर रहे हैं। 43 डिग्री तापमान की वजह से वहां के लोग बीमार पड़ने लगे हैं और बेहोशी का शिकार भी होते जा रहे हैं। कुछ इलाकों में लोग पार्क आदि में इखट्टा हो रहे हैं, ताकि उन्हें थोड़ी राहत मिल सके। यूरोप के ज्यादातर सार्वजनिक स्थानों पर AC नहीं होते, जो परेशानी को और बढ़ा रहे हैं। वहां के लोग ऐसे तापमान के आदी भी नहीं हैं।