पत्नी की साजिश: पति की हत्या कर फर्जी डकैती को दिया अंजाम

नकली डकैती का पर्दाफाश, प्रियंका ने जुर्म कबूल किया

कामलेश ने अपने साथी सुरेंद्र भाटी को इस हत्या के लिए एक लाख रुपये दिए। उस रात घर का दरवाज़ा खुला छोड़ दिया गया था। इसके बाद, प्रियंका ने घर में लूटपाट का नाटक रचने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने वह जेवर बरामद कर लिया जिसे वह चोरी हुआ बता रही थी। साथ ही, प्रियंका और कामलेश के बीच हुई फ़ोन कॉल्स की पड़ताल भी की। पुलिस के बढ़ते दबाव को देखते हुए प्रियंका ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। अब प्रियंका और कामलेश दोनों गिरफ्तार हैं, जबकि सुरेंद्र अभी भी फरार है। मामले की जांच अभी जारी है और देवकृष्ण के परिवार वाले दोषियों के लिए सख़्त से सख़्त सज़ा की मांग कर रहे हैं।