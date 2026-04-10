पत्नी की साजिश: पति की हत्या कर फर्जी डकैती को दिया अंजाम
मध्य प्रदेश के धार में एक हत्या के मामले ने अचानक नया मोड़ ले लिया है। 7 अप्रैल को मसाला व्यापारी पुरोहित देवकृष्ण का शव बरामद हुआ था। शुरुआत में इसे लूटपाट का मामला माना गया था, लेकिन बाद में यह एक सोची-समझी साज़िश साबित हुई। पुलिस को जानकारी मिली कि इसके पीछे देवकृष्ण की पत्नी प्रियंका और उसके प्रेमी कामलेश का हाथ था। दोनों ने अपने वैवाहिक झगड़ों और पुरानी रंजिश के चलते इस वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस ने जब उनसे पूछताछ की, तो उनकी बातों में तालमेल नहीं दिखा। इसी से जांचकर्ताओं को मामले की और गहराई से पड़ताल करनी पड़ी।
नकली डकैती का पर्दाफाश, प्रियंका ने जुर्म कबूल किया
कामलेश ने अपने साथी सुरेंद्र भाटी को इस हत्या के लिए एक लाख रुपये दिए। उस रात घर का दरवाज़ा खुला छोड़ दिया गया था। इसके बाद, प्रियंका ने घर में लूटपाट का नाटक रचने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने वह जेवर बरामद कर लिया जिसे वह चोरी हुआ बता रही थी। साथ ही, प्रियंका और कामलेश के बीच हुई फ़ोन कॉल्स की पड़ताल भी की। पुलिस के बढ़ते दबाव को देखते हुए प्रियंका ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। अब प्रियंका और कामलेश दोनों गिरफ्तार हैं, जबकि सुरेंद्र अभी भी फरार है। मामले की जांच अभी जारी है और देवकृष्ण के परिवार वाले दोषियों के लिए सख़्त से सख़्त सज़ा की मांग कर रहे हैं।