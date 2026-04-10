शेयर बाजार में आज IT शेयरों में क्यों देखने को मिल रही बड़ी गिरावट?

भारतीय शेयर बाजार में आज (10 अप्रैल) IT सेक्टर के शेयरों में बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। निफ्टी IT इंडेक्स करीब 2 प्रतिशत तक टूट गया। यह गिरावट एंथ्रोपिक के नए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) मॉडल मिथोस के प्रीव्यू के बाद आई है। निवेशकों में चिंता बढ़ी है कि यह नया मॉडल आईटी कंपनियों के काम पर असर डाल सकता है। इसके चलते बाजार में IT शेयरों में बिकवाली बढ़ी और पूरे सेक्टर पर दबाव देखा गया।

शेयर कंपनियों के शेयरों में तेज गिरावट IT सेक्टर की लगभग सभी बड़ी कंपनियों के शेयरों में गिरावट दर्ज की गई। एमफैसिस सबसे ज्यादा करीब 2.5 प्रतिशत नीचे रहा। इसके अलावा, LTI माइंडट्री, इंफोसिस, TCS और टेक महिंद्रा के शेयर भी करीब 3 प्रतिशत तक गिर गए। इस गिरावट से साफ है कि निवेशक फिलहाल IT सेक्टर को लेकर सतर्क हो गए हैं। बाजार में यह डर है कि नई AI तकनीक कंपनियों के पारंपरिक कामकाज को प्रभावित कर सकती है।

वजह मिथोस AI मॉडल ने बढ़ाई चिंता एंथ्रोपिक का नया AI मॉडल मिथोस काफी एडवांस्ड माना जा रहा है। यह साइबर सुरक्षा और कोडिंग की कमियों को पहचानने में सक्षम है। रिपोर्ट्स के अनुसार, यह मॉडल कई मामलों में इंसानी एक्सपर्ट से भी बेहतर काम कर सकता है। इसे फिलहाल सीमित कंपनियों को ही दिया गया है। इससे यह संकेत मिलता है कि आने वाले समय में AI टेक्नोलॉजी IT सर्विस सेक्टर के काम करने के तरीके को बदल सकती है।

Advertisement